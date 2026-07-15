Las claves de la Alerta Amber Uruguay: cómo funcionará el sistema para buscar a niños y adolescentes desaparecidos

Uruguay puso en marcha este miércoles la Alerta Amber para la búsqueda urgente de niños y adolescentes desaparecidos. El sistema, previsto en la Ley 20.381 y reglamentado este año, permite difundir de forma inmediata los casos de menores de edad cuya desaparición implique un riesgo para su integridad.

Uruguay cuenta desde ahora con la Alerta Amber, un sistema de búsqueda temprana de niños, niñas y adolescentes desaparecidos que busca agilizar la localización de menores de edad en situaciones de riesgo.

La herramienta fue creada por la Ley 20.381 y reglamentada mediante el Decreto 78/025. Su objetivo es comunicar de forma inmediata y eficiente la desaparición de menores para favorecer su ubicación en el menor tiempo posible y proteger su vida e integridad física, psíquica y moral.

El origen de la Alerta Amber se remonta a 1996 en Estados Unidos, tras la desaparición de Amber Hagerman, una niña de 9 años que fue encontrada asesinada cuatro días después. A partir de ese caso se creó un sistema de alerta temprana para movilizar a la ciudadanía y a las instituciones ante situaciones de secuestro o desaparición de menores. Actualmente, más de 45 países utilizan mecanismos similares.

Puesta en marcha en Uruguay

Para activar la Alerta Amber Uruguay deben cumplirse simultáneamente tres condiciones: que la persona desaparecida sea menor de 18 años, que existan indicios de un posible acto delictivo o violento que la ponga en peligro y que el denunciante —padre, madre, tutor o familiar directo hasta segundo grado de consanguinidad— autorice la difusión pública del caso.

La evaluación del riesgo estará a cargo de técnicos del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol.

La ley establece que, una vez presentada la denuncia ante el Ministerio del Interior, la Fiscalía o el Poder Judicial, las actuaciones de búsqueda deben comenzar de inmediato, sin esperar ningún plazo.

La coordinación del sistema estará a cargo del Ministerio del Interior, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial, el INAU y el Sistema Nacional de Emergencias.

La activación formal de la alerta será realizada por la Policía Nacional, a través del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes, una vez obtenida la autorización judicial correspondiente. La difusión abarcará todo el territorio nacional y se comunicará especialmente a los pasos de frontera.

La alerta se difundirá mediante la página oficial del Ministerio del Interior, redes sociales específicas del programa, medios de comunicación, la aplicación 9-1-1, cartelería pública, peajes, aeropuertos, puertos, pasos de frontera, sitios web gubernamentales y espacios de los gobiernos departamentales. Además, podrá emitirse una notificación amarilla de Interpol.

Las personas que tengan información sobre un caso incluido en la Alerta Amber Uruguay podrán comunicarse a través del correo electrónico [email protected] o mediante el teléfono de emergencias 911.