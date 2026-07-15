Uruguay puso en marcha este miércoles la Alerta Amber para la búsqueda urgente de niños y adolescentes desaparecidos. El sistema, previsto en la Ley 20.381 y reglamentado este año, permite difundir de forma inmediata los casos de menores de edad cuya desaparición implique un riesgo para su integridad.
Las claves de la Alerta Amber Uruguay: cómo funcionará el sistema para buscar a niños y adolescentes desaparecidos
Uruguay cuenta desde ahora con la Alerta Amber. Mirá de qué se trata, en qué casos se activará y cómo funcionará.
Uruguay cuenta desde ahora con la Alerta Amber, un sistema de búsqueda temprana de niños, niñas y adolescentes desaparecidos que busca agilizar la localización de menores de edad en situaciones de riesgo.
La herramienta fue creada por la Ley 20.381 y reglamentada mediante el Decreto 78/025. Su objetivo es comunicar de forma inmediata y eficiente la desaparición de menores para favorecer su ubicación en el menor tiempo posible y proteger su vida e integridad física, psíquica y moral.
Uruguay estrena la Alerta Amber y difundirá búsquedas de niños desaparecidos por redes sociales y plataformas oficiales
El origen de la Alerta Amber se remonta a 1996 en Estados Unidos, tras la desaparición de Amber Hagerman, una niña de 9 años que fue encontrada asesinada cuatro días después. A partir de ese caso se creó un sistema de alerta temprana para movilizar a la ciudadanía y a las instituciones ante situaciones de secuestro o desaparición de menores. Actualmente, más de 45 países utilizan mecanismos similares.
Puesta en marcha en Uruguay
Para activar la Alerta Amber Uruguay deben cumplirse simultáneamente tres condiciones: que la persona desaparecida sea menor de 18 años, que existan indicios de un posible acto delictivo o violento que la ponga en peligro y que el denunciante —padre, madre, tutor o familiar directo hasta segundo grado de consanguinidad— autorice la difusión pública del caso.
La evaluación del riesgo estará a cargo de técnicos del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol.
La ley establece que, una vez presentada la denuncia ante el Ministerio del Interior, la Fiscalía o el Poder Judicial, las actuaciones de búsqueda deben comenzar de inmediato, sin esperar ningún plazo.
La coordinación del sistema estará a cargo del Ministerio del Interior, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial, el INAU y el Sistema Nacional de Emergencias.
La activación formal de la alerta será realizada por la Policía Nacional, a través del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes, una vez obtenida la autorización judicial correspondiente. La difusión abarcará todo el territorio nacional y se comunicará especialmente a los pasos de frontera.
La alerta se difundirá mediante la página oficial del Ministerio del Interior, redes sociales específicas del programa, medios de comunicación, la aplicación 9-1-1, cartelería pública, peajes, aeropuertos, puertos, pasos de frontera, sitios web gubernamentales y espacios de los gobiernos departamentales. Además, podrá emitirse una notificación amarilla de Interpol.
Las personas que tengan información sobre un caso incluido en la Alerta Amber Uruguay podrán comunicarse a través del correo electrónico [email protected] o mediante el teléfono de emergencias 911.
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