Salió en moto de agua el jueves de noche y no volvió; lo encontraron este viernes y no quería ser asistido

De acuerdo al informe de Prefectura y la Armada Nacional , un argentino de 57 años que veranea en Punta del Este salió al mar desde Solanas en moto de agua el jueves y no volvió.

Ante la denuncia se montó un operativo de búsqueda y rescate por mar y aire, con personal en dos embarcaciones, un helicóptero y una aeronave de la Aviación Naval.

Este viernes, pasadas las 7 de la mañana, la Armada informó que el hombre fue encontrado con su moto de agua “en perfecto estado de salud”.

Llamó la atención, de acuerdo a este informe oficial, que el hombre “se negaba a abordar” el buque ROU 15 de la Armada que lo fue a rescatar.

El hombre dijo al personal de Prefectura que lo halló en el mar que ya había podido reparar la moto de agua y que volvería por su cuenta a la costa. Pero de acuerdo al protocolo de rescate no podían dejarlo allí sin asistencia y finalmente lo obligaron a abordar, en tanto su moto de agua fue remolcada, agrega el informe.

"Aproximadamente a las 07:00 horas, y luego de cumplir con patrones de búsqueda con derrotas paralelas a la costa, la citada unidad logró avistar la moto acuática y a su conductor a 6 millas náuticas de la costa, constatándose que el mismo se encontraba en buen estado de salud", dice el informe oficial, y agrega: "El motonauta manifestó haber sufrido una posible falla mecánica que le impidió mantener la propulsión de la moto de agua. Finalmente fue escoltado al Puerto de Punta del Este, donde quedó a disposición para su evaluación médica correspondiente".