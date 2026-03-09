Un policía evitó una rapiña al enfrentarse a tiros con un delincuente que lo hirió y fugó

Foto: Subrayado. Archivo.

Un hombre de 34 años salía de su casa en auto cuando fue amenazado por un delincuente que le mostró un arma de fuego. La víctima se bajó del vehículo y lo entregó. Sin embargo, un policía que vio la situación quiso interceptar al delincuente y se produjo un intercambio de disparos.

El intento de rapiña ocurrió sobre las once de la noche de este domingo en Ernesto Pintos esquina Aparicio Saravia, barrio Bella Italia, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

Tras el enfrentamiento, el delincuente dejó el auto en el lugar y escapó. Mientras que el policía cayó herido de un balazo en el hombro izquierdo. Fue trasladado en un patrullero hacia el Hospital Policial, donde fue atendido y se encuentra estable.

En la escena la Policía Científica incautó seis casquillos de pistola 9 milímetros. El caso fue derivado a investigadores de la Zona 3 y a la Fiscalía. Por estas horas, se analizan cámaras de videovigilancia del lugar.

