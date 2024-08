Salinas: imputaron homicidio complejo y culpable a dueño de residencial incendiado; extinguidores estaban vencidos

“Entendemos que no se les brindó el cuidado debido, de acuerdo a lo que técnicamente se llama posición de garante, que él tenía respecto de estos ancianos”, dijo el fiscal. "De acuerdo a las evidencias que hemos reunido, ese día los internos del hogar no estaban al cuidado de ninguna empleada del centro y la persona que estaba no figuraba como cuidadora, ni estaba, desde nuestro punto de vista, en condiciones de prestar auxilios ante una emergencia como la que ocurrió", agregó.

"Surge de los informes de Salud Pública y del Mides, Inmayores, una serie de irregularidades que a lo largo del tiempo no se habían corregido", afirmó Montedeocar.

Fuentes del caso indicaron que los dos extintores en el lugar estaban vencidos.

En ese momento, el ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra, aseguró que el residencial había sido inspeccionado por técnicos del Mides en mayo y “no se constataron irregularidades que tengan un riesgo para los residentes”.