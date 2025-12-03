Sabini sobre el cierre de M24: "Se han cometido errores en el diálogo con los trabajadores", aseguró

El senador del Frente Amplio e integrante del Movimiento de Participación Popular ( MPP ), Sebastián Sabini , manifestó sentir "mucha tristeza" por la decisión del sector de cerrar la emisora M24 .

"Uno tiene una ligazón sentimental con M24, cuando apostamos tanto a tener un medio que fuera sustentable y no lo logramos", afirmó el legislador este miércoles en Arriba Gente . Sabini consideró que "se han cometido errores en el diálogo con los trabajadores". "Creo que no se manejó bien esa situación en particular. Se cometieron errores. Eso, me parece que no tiene sentido negarlo", sostuvo. Sin embargo, Sabini remarcó la importancia de que finalmente se haya llegado a un acuerdo para una indemnización a los trabajadores.

"Cuando nosotros apostamos a tener durante cinco años un medio que sabíamos que no estaba llegando a cerrar las cuentas y fracasamos", aseguró. "No logramos el objetivo de que eso sea sustentable. Son decisiones tristes, a mí me dolió muchísimo. Ojalá que esos trabajadores puedan conseguir donde desarrollar tu tarea profesional", acotó.

Sabini destacó la gestión en comunicación y la mejora en la audiencia, colocando a la emisora entre las cinco más escuchadas. "El medio fue muy exitoso en términos comunicacionales (...) pero financieramente no se logró un equilibrio", afirmó. "Creo que se hizo un trabajo muy bueno desde lo profesional, lo comunicacional, desde poner una voz distinta y plural, donde hablaron todos, de todos los partidos y de todos los sectores", indicó.

El legislador aseguró que el MPP no quiso "repetir errores del pasado", como lo ocurrido con el cierre de CX44 Radio Panamericana, cuando el expresidente José Mujica perdió la casa que había heredado de su madre para hacer frente a los reclamos laborales. "Es un momento duro y triste para todos", concluyó.