RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRONÓSTICO NUBEL CISNEROS

Sábado sin lluvias, domingo clásico con mezcla de sol y nubes y una temperatura de 17°; en la noche llegan las precipitaciones

El meteorólogo indicó que en la noche del domingo y lunes llegan las lluvias y se esperan registros entre 40mm y 70mm, como mínimo.

CAMPEÓN-DEL-SIGLO--PEÑAROL

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que no se registrarán lluvias este fin de semana y que el domingo, día del partido clásico, la temperatura oscilará entre los 16° y 17°.

"El tiempo no va a ser excusa para que la gente no vaya. El tiempo va a estar acompañando. Vamos a tener una temperatura a esa hora en el entorno de los 16°,17°, temperatura muy disfrutable, muy agradable. Mezcla de sol y nubes, no va a estar totalmente despejado, pero vamos a tener por momentos sol", destacó.

Habrá poco viento y será de componente norte lo que hará que la sensación térmica vaya en ascenso.

salio el sol: hay mejoras temporarias en el sur y este del pais, mientras siguen las lluvias en el norte
Seguí leyendo

Salió el sol: hay mejoras temporarias en el sur y este del país, mientras siguen las lluvias en el norte

En lo que respecta a las precipitaciones, el meteorólogo indicó que habrá una tregua este fin de semana y afirmó que el Niño Godzilla recién está en sus inicios y hay que esperar situaciones más complicadas.

"Hay una tregua que no es mucha, se va a dar sábado y domingo. El domingo en la noche vuelven las lluvias (...) las temperaturas van a ser elevadas durante el día domingo. Van a ser las condiciones propicias para que se generen tormentas y algunas puntualmente fuertes", dijo.

Según comentó, en la noche del domingo y lunes llegan las lluvias y se esperan registros entre 40mm y 70mm, como mínimo en las zonas centro, norte y este, precisamente en los departamentos de Artigas, Rivera, Treinta y Tres, Cerro Largo, Tacuarembó y norte de Durazno.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ÚLTIMO ADIÓS AL NEGRO RADA

Emotiva despedida a Ruben Rada en el Cementerio del Norte con familia, amigos y público que acompañó el cortejo fúnebre
SIGUE EL MAL TIEMPO EN EL NORTE

Reducen el área de advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas
arrestado en allanamientos

Hay un nuevo detenido en la investigación por el asalto al Banco República de Pando
"NO ES UNA DECISIÓN LINEAL", DIJO CARDONA

Informe oficial indica aumento del PPI en los combustibles y en el precio de venta al público para setiembre
el informe de Nubel Cisneros

Fin de semana frío, con heladas de madrugada y persistencia de lluvias aisladas; el informe de Nubel Cisneros

Te puede interesar

Imputaron a 2 de los 3 detenidos por la investigación del robo al BROU de Pando; el tercero comparece este sábado
CONTINÚA LA INVESTIGACIÓN

Imputaron a 2 de los 3 detenidos por la investigación del robo al BROU de Pando; el tercero comparece este sábado
Enfrentamiento a tiros en una plaza de Nuevo París dejó a dos adolescentes heridos y unos 40 casquillos en la escena video
MONTEVIDEO

Enfrentamiento a tiros en una plaza de Nuevo París dejó a dos adolescentes heridos y unos 40 casquillos en la escena
Argentina retiró la denuncia penal por la instalación de la planta de hidrógeno verde en Uruguay, informó Orsi video
PLANTA EN PAYSANDÚ

Argentina retiró la denuncia penal por la instalación de la planta de hidrógeno verde en Uruguay, informó Orsi

Dejá tu comentario