Salió el sol: hay mejoras temporarias en el sur y este del país, mientras siguen las lluvias en el norte

Este miércoles 19 de agosto la mañana estuvo marcada por la salida del sol, luego de varios días. Permanece fresca, con cielo algo nublado.

La tarde seguirá fresca, con abundante nubosidad. Se observarán importantes mejoras temporarias en las zonas sur y este, mientras que en el norte continuarán las lluvias aisladas, pronosticó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

Agregó que habrá lluvias y lloviznas aisladas.

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Mirá el detalle de temperaturas.

CENTRO

MÍN. 9 °C | MÁX. 12 °C

ESTE

MÍN. 9 °C | MÁX. 12 °C

NORTE

MÍN. 9 °C | MÁX. 14 °C

OESTE

MÍN. 8 °C | MÁX. 14 °C

MONTEVIDEO

MÍN. 9 °C | MÁX. 12 °C

Jueves y viernes

Cisneros adelantó que el jueves la mañana se presentará fresca y húmeda, con mucha nubosidad, generando tormentas y lluvias aisladas.

La tarde seguirá fresca, con abundante nubosidad, persistiendo lluvias y lloviznas con ocasionales tormentas. Hacia la noche mejorará por el suroeste, con disminución de la nubosidad.

El viernes se espera una mañana fría, con restos de nubosidad en las fronteras noreste y este.

La tarde seguirá fría a fresca, con cielo parcialmente nublado. Se prevé un marcado descenso de temperatura durante la noche.