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pronóstico de nubel cisneros

Salió el sol: hay mejoras temporarias en el sur y este del país, mientras siguen las lluvias en el norte

El sol volvió en el sur y este del país, acompañado de mejoras temporarias. Sin embargo, las lluvias siguen en el norte, pronostica Nubel Cisneros.

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Este miércoles 19 de agosto la mañana estuvo marcada por la salida del sol, luego de varios días. Permanece fresca, con cielo algo nublado.

La tarde seguirá fresca, con abundante nubosidad. Se observarán importantes mejoras temporarias en las zonas sur y este, mientras que en el norte continuarán las lluvias aisladas, pronosticó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

Agregó que habrá lluvias y lloviznas aisladas.

Eclipse total de Sol. Foto: AFP
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Hoy se podrá ver un eclipse total de Sol en varias zonas del hemisferio norte

Mirá el detalle de temperaturas.

CENTRO
MÍN. 9 °C | MÁX. 12 °C

ESTE
MÍN. 9 °C | MÁX. 12 °C

NORTE
MÍN. 9 °C | MÁX. 14 °C

OESTE
MÍN. 8 °C | MÁX. 14 °C

MONTEVIDEO
MÍN. 9 °C | MÁX. 12 °C

Jueves y viernes

Cisneros adelantó que el jueves la mañana se presentará fresca y húmeda, con mucha nubosidad, generando tormentas y lluvias aisladas.

La tarde seguirá fresca, con abundante nubosidad, persistiendo lluvias y lloviznas con ocasionales tormentas. Hacia la noche mejorará por el suroeste, con disminución de la nubosidad.

El viernes se espera una mañana fría, con restos de nubosidad en las fronteras noreste y este.

La tarde seguirá fría a fresca, con cielo parcialmente nublado. Se prevé un marcado descenso de temperatura durante la noche.

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