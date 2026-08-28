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MARCONI

Homicidio: murió el adolescente que fue herido en el pecho en un ataque a balazos en Marconi

Primero fue llevado a Capitán Tula y luego trasladado al Hospital Pasteur, con un disparo en el pecho, con orificio de entrada y sin salida. Allí, murió.

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Murió el adolescente de 17 años que había sido trasladado grave tras ataque a balazos en el barrio Marconi.

La víctima recibió fue herida en una intensa balacera que se registró en la tarde de este viernes en la esquina de Enrique Castro y Burgueño. Se trata de un cruce del barrio Marconi en el que se han registrado otros casos violentos.

Según testigos, pasó un auto por el lugar y disparó varias veces. En la escena había al menos 23 casquillos de bala y por lo menos de dos armas, calibre 9 mm y calibre 45 mm.

Foto: Subrayado. Piedras Blancas, Montevideo.
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El adolescente fue trasladado por un particular que pasaba por el lugar, a pedido del familiar que salió de la casa y lo encontró tendido en la vía pública.

Primero fue llevado a Capitán Tula y luego trasladado al Hospital Pasteur, con un disparo en el pecho, con orificio de entrada y sin salida. Allí, murió.

Policía Científica relevó los casquillos de la escena y se investiga para aclarar el homicidio.

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