Meteorología actualizó la doble advertencia por tormentas fuertes y puntualmente severas y tormentas puntualmente fuertes.
Rige nueva actualización de Meteorología por tormentas fuertes y puntualmente severas y tormentas puntualmente fuertes
El fenómeno podrá estar acompañado por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.
El fenómeno que rige hasta la hora 21.40 podrá estar acompañado por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.
Las principales localidades afectadas por la advertencia naranja son:
"La canción que le quiero dejar al Uruguay", dijo Rada una vez sobre "Mi País" y este jueves la gente la cantó
Cerro Largo: Arévalo, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Quebracho, Ramón Trigo, Tres Islas y Tupambaé.
Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, Centenario, La Paloma, Las Palmas y San Jorge.
Florida: Cerro Chato.
Río Negro: Sarandí de Navarro.
Tacuarembó: Achar, Caraguata, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, Las Toscas, Paso de los Toros, Piedra Sola, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.
Treinta y Tres: Cerro Chato y Santa Clara de Olimar.
Las principales localidades por la advertencia amarilla son:
Cerro Largo: Aceguá, Arachania, Arbolito, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Fraile Muerto, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Río Branco y Toledo.
Durazno: Carlos Reyles, Carmen, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius y Sarandí del Yí.
Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce y Nico Pérez.
Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Colón, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur y Zapicán.
Paysandú: Merinos y Tambores.
Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Las Flores, Minas de Corrales, Moirones, Paso Hospital y Vichadero.
Rocha: 18 de Julio, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Capacho, Cebollatí, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, Lascano, Palmares de la Coronilla, Puimayen, Punta del Diablo, San Luis Al Medio y Velázquez.
Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.
Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, María Albina, Mendizábal, Rincón, Treinta y Tres, Valentines, Vergara y Villa Sara.
Dejá tu comentario