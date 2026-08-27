Rige nueva actualización de Meteorología por tormentas fuertes y puntualmente severas y tormentas puntualmente fuertes

Meteorología actualizó la doble advertencia por tormentas fuertes y puntualmente severas y tormentas puntualmente fuertes.

El fenómeno que rige hasta la hora 21.40 podrá estar acompañado por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

Las p rincipales localidades afectadas por la advertencia naranja son:

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Cerro Largo: Arévalo, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Quebracho, Ramón Trigo, Tres Islas y Tupambaé.

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, Centenario, La Paloma, Las Palmas y San Jorge.

Florida: Cerro Chato.

Río Negro: Sarandí de Navarro.

Tacuarembó: Achar, Caraguata, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, Las Toscas, Paso de los Toros, Piedra Sola, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.

Treinta y Tres: Cerro Chato y Santa Clara de Olimar.

Las principales localidades por la advertencia amarilla son:

Cerro Largo: Aceguá, Arachania, Arbolito, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Fraile Muerto, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Río Branco y Toledo.

Durazno: Carlos Reyles, Carmen, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius y Sarandí del Yí.

Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce y Nico Pérez.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Colón, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur y Zapicán.

Paysandú: Merinos y Tambores.

Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Las Flores, Minas de Corrales, Moirones, Paso Hospital y Vichadero.

Rocha: 18 de Julio, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Capacho, Cebollatí, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, Lascano, Palmares de la Coronilla, Puimayen, Punta del Diablo, San Luis Al Medio y Velázquez.

Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, María Albina, Mendizábal, Rincón, Treinta y Tres, Valentines, Vergara y Villa Sara.