Ruidos molestos en Montevideo: bajan reclamos por tránsito, pero caños de escape de motos entre principales problemáticas

En el Día Internacional de la Concientización del Ruido, desde la Defensoría del Vecino y la Vecina de Montevideo indicaron cuáles son las principales denuncias en la capital del país sobre ruidos molestos.

En ese sentido, indicó que lo "primero lo que tiene que ver con la convivencia. El ruido o la molestia que me genera la forma de vida de otros vecinos o vecinas. El ruido típico en un edificio, en un espacio público. El segundo tiene que ver con uno de los causantes principales de la contaminación acústica, que es la contaminación entorno a la vida productiva en la ciudad: las obras, en el Municipio B y CH especialmente, las consecuencias sobre el descanso de vecinas y vecinas o el trabajo de algunas industrias que no siempre respetan la propia normativa".

"En tercer lugar, algunos aspectos más comunitarios de eventos sociales que traen consecuencias sobre vecinos y vecinas, básicamente los eventos musicales o las fiestas que tienen alguna habilitación, dentro de la normativa, pero que tienen consecuencias sobre el descanso de otras personas y a su vez estas le traen luego consecuencias en su vida cotidiana", señaló.

Sin embargo, desde la Defensoría indicaron que ha disminuido el papel del tránsito dentro de las denuncias de ruidos molestos, pero el caño de escape de las motos sigue siendo la principal problemática.

"Con la innovación y la incorporación de mayor cantidad de vehículos eléctricos, generan menos ruidos y demás. La gente de Facultad de Ingeniería tiene un análisis muy interesante y un mapeo sobre la contaminación acústica de Montevideo y han identificado los puntos en donde efectivamente, especialmente el tránsito, tiene consecuencias, pero de nuevo, entra en esta dimensión de las consecuencias más de convivencia, porque no son ruidos de manera permanente y cotidiana, sino que tiene que ver con momentos puntuales".

"Lo otro que sí es importante y que tiene que ver también con la convivencia, son los ruidos generados por los escapes y en particular las motos que han tocado su infraestructura con el único objetivo de hacer ruido. Esto de las picadas o las juntadas de colectivos de personas en moto, que hay ahí una acción racional para generar ruido. No es una consecuencia del desgaste, sino que es compro una moto, la llevo a un mecánico, retoco el caño de escape con el único objetivo de que cuanto más ruido mejor para mí, y eso sin duda trae consecuencias", indicó.

Las zonas con más denuncias son donde hay mayor tránsito y presencia, que son los municipios B y CH.