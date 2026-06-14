Selección uruguaya: avión que trasladaba al plantel no está autorizado a ingresar a EEUU tras error de FIFA en documentación

El avión que trasladaba a la selección uruguaya no está autorizado a ingresar a Estados Unidos por un error de FIFA en la documentación.

Esta situación lleva a que el plantel aborde otro avión que estará arribando a Miami en horas de la noche. Por este motivo queda suspendida la conferencia del técnico Marcelo Bielsa en el Hard Rock Stadium, junto al capitán José María Giménez.

Según consignó Tenfield, el vuelo charter estaba en la pista, listo para despegar, cuando recibió el aviso desde la terminal área que el vuelo no tenía el permiso correspondiente para volar a Estados Unidos.

Seguí leyendo La Selección Uruguaya viaja este martes de noche al Mundial con plantel completo

"Las autoridades de la FIFA omitieron cumplir el formal requisito de solicitar en tiempo y forma la autorización de viaje, como lo indica la ley de Estados Unidos y por esa razón, el traslado de la delegación en este momento se encuentra demorado. De apuro, integrantes del organismo rector de fútbol, realizan ingentes gestiones para solucionar el tema, que se estima que llevará no menos de tres horas cumplir con el trámite", indicó Tenfield en su página.

El plantel celeste está en el Complejo Mayakoba, en Cancún, esperando novedades.

FIFA dispondrá y comunicará el nuevo horario de la conferencia de prensa.