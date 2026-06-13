Delincuentes encapuchados, con los rostros cubiertos y usando guantes asaltaron una joyería en Colón

Dos delincuentes encapuchados, con los rostros cubiertos y usando guantes asaltaron este sábado de mañana una joyería ubicada en la Galería Colón, en avenida Garzón y Lezica.

El hecho ocurrió pasadas las 10 de la mañana. Los rapiñeros ingresaron al local y amenazaron con tener armas de fuego, para exigirle a las empleadas del local la entrega de la mercadería. Los delincuentes se llevaron anillos, relojes y collares, entre otros objetos.

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Subrayado accedió a los registros de las cámaras de seguridad del local que muestran el accionar de los delincuentes que rompen las vidrieras y se llevan varias bandejas con mercadería.

Las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior registraron la fuga de los delincuentes en una motocicleta Zanella Sapucai gris por la calle Calderón de la Barca.

Personal de Policía Científica y del Área de Investigaciones de la Zona Operacional IV trabajan en el hecho.