Personal de Aduanas incautó mercaderías ingresadas de contrabando desde Argentina y de Brasil por más de 2 millones de pesos en dos procedimientos realizados esta semana en la ruta 1 y en la Interbalnearia.
Aduanas incautó mercadería de contrabando por más de 2 millones de pesos en dos procedimientos en la zona sur
Los operativos se realizaron el miércoles en la ruta 1 y el jueves en la Interbalenaria. Se incautaron prendas de vestir, bebidas alcohólicas y productos de consumo masivo. Hay dos detenidos a disposición de la Fiscalía.
El miércoles 10, en la ruta 1, los funcionarios detuvieron a una camioneta marca Jetour que transportaba prendas de vestir ingresadas en infracción aduanera por el litoral del país y que tenían como destino final la distribución y comercialización en el área metropolitana.
El jueves 11, en la ruta Interbalnearia, los aduaneros interceptaron una camioneta Chevrolet Montana que llevaba gran cantidad de mercadería de contrabando, principalmente, bebidas alcohólicas y productos de consumo masivo, que había ingresado por el este del país y tenía con destino el área metropolitana.
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Dos hombres con múltiples antecedentes penales está detenidos a disposición de la Fiscalía.
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