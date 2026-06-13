Aduanas incautó mercadería de contrabando por más de 2 millones de pesos en dos procedimientos en la zona sur

Personal de Aduanas incautó mercaderías ingresadas de contrabando desde Argentina y de Brasil por más de 2 millones de pesos en dos procedimientos realizados esta semana en la ruta 1 y en la Interbalnearia.

El miércoles 10, en la ruta 1, los funcionarios detuvieron a una camioneta marca Jetour que transportaba prendas de vestir ingresadas en infracción aduanera por el litoral del país y que tenían como destino final la distribución y comercialización en el área metropolitana.

El jueves 11, en la ruta Interbalnearia, los aduaneros interceptaron una camioneta Chevrolet Montana que llevaba gran cantidad de mercadería de contrabando, principalmente, bebidas alcohólicas y productos de consumo masivo, que había ingresado por el este del país y tenía con destino el área metropolitana.

Dos hombres con múltiples antecedentes penales está detenidos a disposición de la Fiscalía.

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