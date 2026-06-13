RECIBÍ EL NEWSLETTER
RUTA 1 E INTERBALNEARIA

Aduanas incautó mercadería de contrabando por más de 2 millones de pesos en dos procedimientos en la zona sur

Los operativos se realizaron el miércoles en la ruta 1 y el jueves en la Interbalenaria. Se incautaron prendas de vestir, bebidas alcohólicas y productos de consumo masivo. Hay dos detenidos a disposición de la Fiscalía.

contrabando-aduanas-2
contrabando-aduanas-1

Personal de Aduanas incautó mercaderías ingresadas de contrabando desde Argentina y de Brasil por más de 2 millones de pesos en dos procedimientos realizados esta semana en la ruta 1 y en la Interbalnearia.

El miércoles 10, en la ruta 1, los funcionarios detuvieron a una camioneta marca Jetour que transportaba prendas de vestir ingresadas en infracción aduanera por el litoral del país y que tenían como destino final la distribución y comercialización en el área metropolitana.

El jueves 11, en la ruta Interbalnearia, los aduaneros interceptaron una camioneta Chevrolet Montana que llevaba gran cantidad de mercadería de contrabando, principalmente, bebidas alcohólicas y productos de consumo masivo, que había ingresado por el este del país y tenía con destino el área metropolitana.

condenado un hombre que contrabandeaba nafta, intento fugar de un control y choco un movil policial
Seguí leyendo

Condenado un hombre que contrabandeaba nafta, intentó fugar de un control y chocó un móvil policial

Dos hombres con múltiples antecedentes penales está detenidos a disposición de la Fiscalía.

Temas de la nota

Lo más visto

video
MOVILIZACIÓN EN MONTEVIDEO Y TREINA Y TRES

Madre de la médica que murió tras una operación: "Pido que no hayan más María Soledad Barrera"
PUNTA DE RIELES

Nuevo homicidio en Montevideo: un hombre fue encontrado con un disparo en la cabeza
Día Mundial contra el Trabajo Infantil

Más de 40.000 niños trabajan en Uruguay y casi la mitad son niñas que lo hacen en su casa
MTOP

MTOP resolvió no levantar barrera a vehículos que acumulan deuda superior a 150 mil pesos en peajes
UN DELINCUENTE DETENIDO, OTRO PRÓFUGO

Persecución policial y tiroteo por el robo de un vehículo que empezó en Carrasco Sur y terminó en Punta Gorda

Te puede interesar

Femicidio en Cerro Largo: una mujer de 40 años fue asesinada a tiros por su pareja, un hombre de 46, que se suicidó
PUNTAS DE QUEBRACHO

Femicidio en Cerro Largo: una mujer de 40 años fue asesinada a tiros por su pareja, un hombre de 46, que se suicidó
Un condenado y dos imputados en Maldonado por delitos vinculados a sustancias estupefacientes
DETENIDOS EN MALDONADO NUEVO Y SAN CARLOS

Un condenado y dos imputados en Maldonado por delitos vinculados a sustancias estupefacientes
Ingreso de un sistema frontal frío con lluvias y lloviznas, y vientos del sur; ¿qué pasará con la nieblas?
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Ingreso de un sistema frontal frío con lluvias y lloviznas, y vientos del sur; ¿qué pasará con la nieblas?

Dejá tu comentario