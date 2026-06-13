Liceo Avanzar realiza beneficios y subasta camisetas de fútbol para financiar su proyecto educativo inclusivo

La comunidad del Liceo Avanzar, centro educativo inclusivo, realizó este sábado una gran feria americana y continúa con diferentes beneficios y actividades con el objetivo de recaudar fondos para ampliar el proyecto.

El director de Avanzar, Augusto Rebella, destacó el crecimiento de la cantidad de estudiantes que este año llegó a 48, y ahora trabajan fuertemente para mejorar y aumentar la capacidad edilicia.

Valoró que las familias se estén acercado más al proyecto que definió como innovador. "Ahora, tenemos la necesidad de seguir creciendo porque nos está empezando a quedar chiquito el liceo", aseguró.

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Además de los 48 adolescentes, están presentes los profesores de todas las asignaturas de educación secundaria, el equipo de adscripción, una psicóloga y los docentes de los niveles preliceales. Diariamente, son unos 30 adultos en el centro educativo.

La asociación civil a cargo del Liceo Avanzar tiene un proyecto a futuro que es la adquisición de un nuevo edificio para tener un espacio fijo para su población estudiantil.

Además, de las ferias americanas tienen activas las subastas de camisetas firmadas por el plantel de la Selección Uruguaya, de Nacional, de Peñarol y de Montevideo City Torque. Se puede ofertar a través de Instagram en @centro_educativo_avanzar o en Hermanos Gil 1023 en el Prado, donde se puede conocer la propuesta educativa.

Vecinos y la comunidad en general, participan y colaboran conociendo la causa.