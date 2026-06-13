Fiscalía resolvió archivar la ampliación de la denuncia de Martín Mutio contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero

El fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 3º turno, Gilberto Rodríguez, resolvió archivar la ampliación de la denuncia presentada por la defensa de Martín Mutio contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.

Mutio sostuvo que la hoy fiscal de Corte subrogante, que estuvo a cargo, como fiscal de Estupefacientes de 1º turno, de la causa que terminó en su condena por narcotráfico, que hubo falso testimonio en las declaraciones de funcionarios de Aduanas y de Prefectura, y abuso de funciones por parte de Ferrero durante el proceso en su contra.

La primera denuncia de Mutio contra Ferrero fue presentada en abril de 2025 en la que se señalaba ocultación de hechos y documentos por parte del equipo interdisciplinario que realizó la investigación. La denuncia fue analizada y archivada por la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3º turno y revisada por la Fiscalía especializada de 2º turno, por entender que se presentaba una duplicación de motivos y argumentos que ya habían sido considerados y desestimados durante el desarrollo del juicio, y que además la defensa debió realizar las denuncias correspondientes en su momento.

Luego, en mayo de 2026 se presentó una ampliación de la denuncia, en la que se incorporó "supuestos hechos y medios de prueba nuevos" para justificar la reapertura de la investigación, pero el fiscal entendió que "no se verificaban los presupuestos que dispone el artículo 99 del Código del Proceso Penal para operar dicha apertura, ya que no se trataba de nuevos hechos o de nuevos medios de prueba", indicó la Fiscalía.

Con las evidencias ofrecidas por la defensa "no sería posible acreditar los elementos constitutivos de los tipos penales que esta pretende atribuir a los denunciados, ya que no aporta en lo absoluto información sobre hechos vinculados a tales tipificaciones, como asociación para delinquir, delito de fraude y o delito de falso testimonio", afirma la Fiscalía, y agrega que "si la pretensión de la defensa fue reanalizar los elementos por los que se condenó a su defendido, esto se debió canalizar a través de un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia".

Mutio fue condenado a 15 años de prisión por el envío de 4,5 toneladas de cocaína a Alemania en 2019 en un contenedor cargado con soja y lavado de activos. La condena fue ratificada en casación por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).