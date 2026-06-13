Banco Central resolvió adoptar dos medidas para incentivar el ahorro en pesos y ampliar el crédito a familias y empresas

El Directorio del Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió adoptar dos medidas orientadas a incentivar el ahorro en pesos y ampliar las oportunidades de crédito para las familias y las empresas.

Según explicó la autoridad monetaria en un comunicado, se dispuso una reducción gradual de las alícuotas de encaje aplicables a las obligaciones a corto plazo en pesos y en unidades indexadas, que convergerán a un nivel de 12% a partir del 1° de setiembre de 2026. Adicionalmente, se resolvió profundizar la adecuación de la remuneración de los encajes en moneda extranjera, dando continuidad a las modificaciones iniciadas el 1° de marzo de este año. Las medidas son complementarias.

Los encajes bancarios son el porcentaje de los depósitos que los bancos y entidades de intermediación financiera deben mantener inmovilizado en el Banco Central y no lo pueden prestar. La reducción de esos encajes en pesos disminuirá los costos de las entidades financieras en la intermediación de recursos en pesos, lo que favorecerá la expansión del crédito en moneda nacional, afirma el BCU.

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De acuerdo al Banco Central, el incentivo busca que el sistema financiero promueva el ahorro y el crédito en pesos para un mejor aprovechamiento de los recursos de los uruguayos en beneficio del país. Una economía estable, una inflación en niveles históricamente bajos, un sistema financiero sólido y las expectativas alineadas a los objetivos del Banco Central fortalecen la confianza y crean un entorno favorable para el ahorro y el crédito en pesos, según la autoridad monetaria.

El BCU subraya que una parte significativa del ahorro se mantiene en moneda extranjera, con el consiguiente riesgo de estar expuestos a los vaivenes cambiarios y su afectación en el consumo doméstico. Con esta medida, el Central estimula la captación de depósitos en pesos y castiga la captación de depósitos en dólares y otras monedas extranjeras.