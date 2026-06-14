Este lunes comienzan los paros zonales del Sindicato de Profesores de Secundaria: estos son los liceos afectados

Este lunes comienzan los paros zonales del Sindicato de Profesores de Secundaria de Montevideo por Rendición de Cuentas.

La presidenta de ADES Montevideo, Verónica Méndez, dijo a Subrayado que reclaman que se alcance el 6+1 para la Educación.

"Precisamos liceos nuevos, arreglar los liceos que están en una situación deteriorada, que se creen nuevos cargos, precisamos que todos los liceos tengan equipo socioeducativo (...) para atender todas las situaciones que se dan en los liceos y, en especial las situaciones de violencia", destacó.

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La medida se lleva adelante en los zonales oeste y Prado, con ocupación de dos liceos, este 15 de junio.

El martes 16, la paralización será de 24 horas en los liceos de Montevideo de zonal noreste, zonal 103 y zonal este, además de la ocupación del Liceo 73.

El miércoles 17, la medida afectará la zonal norte, la zonal centro y habrá ocupación en los liceos 1 y 74.

El jueves, la paralización afectará a todos los liceos de la capital del país y el gremio se reúne en asamblea.

Toda la información sobre los paros y movilizaciones se encuentra disponible en la cuenta de Instagram del gremio @adesmontevideo.