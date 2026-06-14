Delincuente armado y encapuchado rapiñó carrito de comidas en Aguada; logró llevarse unos $5.000

Un delincuente armado y encapuchado rapiñó un carrito de comida en la madrugada de este domingo en la zona de Aguada.

Información a la que accedió Subrayado indica que el individuo logró llevarse unos $ 5.000 y al retirarse efectuó un disparo al aire.

El hecho ocurrió en Agraciada y César Díaz.

La Policía analiza las cámaras del comercio y de la zona para dar con el paradero del delincuente.

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