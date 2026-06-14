Un delincuente armado y encapuchado rapiñó un carrito de comida en la madrugada de este domingo en la zona de Aguada.
Delincuente armado y encapuchado rapiñó carrito de comidas en Aguada; logró llevarse unos $5.000
Información a la que accedió Subrayado indica que el rapiñero efectuó un disparo al aire cuando se retiraba del lugar.
Información a la que accedió Subrayado indica que el individuo logró llevarse unos $ 5.000 y al retirarse efectuó un disparo al aire.
El hecho ocurrió en Agraciada y César Díaz.
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Un policía vio un intento de rapiña, persiguió al delincuente, luchó con él y terminó baleado
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