Minas, Lavalleja.

El conductor de un ómnibus que atropelló a una mujer de 85 años y le provocó la muerte en la ciudad de Minas deberá cumplir medidas limitativas no privativas de libertad por su presunta responsabilidad de un delito de homicidio culpable.

M.N.C. de 33 años deberá fijar domicilio y no modificarlo. Además, tendrá prohibido salir del país sin autorización judicial por 180 días hasta que se determine fehacientemente su responsabilidad en el siniestro de tránsito fatal.

El hecho ocurrió sobre las 17:30 horas del miércoles en Claudio Williman y Treinta y Tres cuando un ómnibus de línea urbana de Minas impactó a la víctima, que le provocó la muerte, constatada en el sanatorio local.