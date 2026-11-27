El conductor de un ómnibus que atropelló a una mujer de 85 años y le provocó la muerte en la ciudad de Minas deberá cumplir medidas limitativas no privativas de libertad por su presunta responsabilidad de un delito de homicidio culpable.
Disponen medidas limitativas para conductor de un ómnibus que atropelló y causó la muerte a una mujer de 85 años
El siniestro de tránsito fatal ocurrió el miércoles en la ciudad de Minas. El hombre de 33 años deberá fijar domicilio y no podrá salir del país por 180 días.
M.N.C. de 33 años deberá fijar domicilio y no modificarlo. Además, tendrá prohibido salir del país sin autorización judicial por 180 días hasta que se determine fehacientemente su responsabilidad en el siniestro de tránsito fatal.
El hecho ocurrió sobre las 17:30 horas del miércoles en Claudio Williman y Treinta y Tres cuando un ómnibus de línea urbana de Minas impactó a la víctima, que le provocó la muerte, constatada en el sanatorio local.
Seguí leyendo
Conductor de camión recolector de residuos fue imputado por homicidio culpable por muerte de trabajador
Temas de la nota
Lo más visto
BUSCAN SOCIOS COLABORADORES
Abel Pintos visitó el barrio Santa Eugenia, donde trabaja la organización Cireneos de Andrés "Gordo" Verde
COMUNICÓ EL MEF
Dirección General de Casinos dispuso cierre preventivo de dos salas tras detectar ciberataque desde el exterior
ADEMU
Hay paro de maestros este viernes en Montevideo tras la agresión a un docente en la Escuela 255
TEXTO CON 14 ARTÍCULOS
Poder Ejecutivo enviará al Parlamento el proyecto de ley para crear el Ministerio de Justicia y DDHH
ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR Y USURA
Dejá tu comentario