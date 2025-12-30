Recuperaron la moto que delincuentes le habían rapiñado a un hombre tras balearlo en el Prado; hay un detenido

La Policía recuperó la moto de alta cilindrada que le había sido rapiñada a un hombre de 27 años en el Prado y detuvo a un sospechoso. El arresto fue en el barrio Colón , cuando efectivos observaron a un hombre que llevaba la moto de tiro y lo interceptaron para realizarle un registro.

Al ingresar los datos del vehículo al sistema, los policías constataron que la moto estaba requerida por una rapiña ocurrida en la madrugada de este lunes. El sospechoso fue detenido en el lugar y trasladado a una dependencia policial. Tiene antecedentes penales por porte de arma y tentativa hurto (setiembre de 2024) y ahora los investigadores buscan establecer si tuvo participación directa en la rapiña .

La rapiña ocurrió sobre las tres de la madrugada del mismo lunes, frente al Rosedal del Prado . A esa hora ingresó al Hospital del Cerro un hombre de 27 años con un disparo en la pierna derecha y una lesión vascular. Su estado fue grave en un primer momento, pero con el correr de las horas evolucionó favorablemente y se encuentra fuera de peligro.

Según declaró la víctima, circulaba en su moto Kawasaki Ninja negra de alta cilindrada cuando fue sorprendido por dos hombres que también se desplazaban en moto. Mediante gritos, le exigieron que frenara y bajara del vehículo, le dispararon y le robaron la moto junto con un morral que tenía varios documentos.

El hombre indicó que los rapiñeros también iban en una moto de alta cilindrada. Tras el ataque, fue trasladado en un patrullero al Hospital del Cerro.

El caso está a cargo de investigadores de la Zona Operacional I. La zona del Rosedal del Prado ha sido señalada en reiteradas ocasiones por vecinos y autoridades debido a reclamos vinculados a picadas ilegales sobre la avenida Delmira Agustini.