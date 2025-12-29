RECIBÍ EL NEWSLETTER
Rapiña con herido

Balearon a un hombre para robarle su moto de alta cilindrada en el Prado

La rapiña ocurrió frente al Rosedal del Prado. La víctima, de 27 años, fue trasladada grave al hospital del Cerro donde fue asistida y ahora está fuera de peligro.

El baleado se encuentra fuera de peligro, tras sufrir una rapiña en el Prado.

El baleado se encuentra fuera de peligro, tras sufrir una rapiña en el Prado.

El baleado se encuentra fuera de peligro, tras sufrir una rapiña en el Prado.

Sobre las tres de la madrugada de este lunes ingresó en el Hospital del Cerro un hombre de 27 años con un disparo en la pierna derecha y una lesión vascular. Estuvo grave, pero ya se encuentra fuera de peligro.

Todo ocurrió frente al Rosedal del Prado, un lugar que ha estado en la mira de la Policía y los reclamos de los vecinos por las picadas ilegales que ocurren sobre la avenida Delmira Agustini.

El hombre llegó a decirle a los policías de Investigaciones que estaba circulando frente al Rosedal en una moto Kawasaki Ninja negra de alta cilindrada, cuando dos rapiñeros lo abordaron, le pidieron que frene, le dispararon y le robaron la moto y sus documentos.

joven de 20 anos esta grave tras chocar en moto contra un auto en ruta de canelones
Seguí leyendo

Joven de 20 años está grave tras chocar en moto contra un auto en ruta de Canelones

Según dijo, los dos delincuentes circulaban en una moto Pulsar blanca, también de alta cilindrada.

El hombre fue trasladado al Hospital del Cerro en un patrullero desde Carlos María Ramírez y Conciliación, en La Teja.

En la mañana de este lunes, la Policía Científica relevó la escena de la rapiña, donde encontró dos esquirlas de proyectil y manchas de sangre. El caso está a cargo de investigadores de la Zona Operacional I.

Temas de la nota

Lo más visto

Meteorología volvió a actualizar la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
INUMET

Meteorología volvió a actualizar la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
Sociedad

Rafael Villanueva está en CTI en Maldonado por una infección generalizada
parque rodó

Un hombre de 66 años se ahogó y su cuerpo fue encontrado en playa Ramírez
RUTA 11, KM 144,6

Joven de 20 años está grave tras chocar en moto contra un auto en ruta de Canelones
Policiales

Siniestro fatal en Punta del Este: defensa de la víctima pide que conductora del auto no pueda salir del país

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Accidente de tránsito en Punta del Este. video
mujer declaró en fiscalía

No podrá salir del país la conductora argentina que causó accidente fatal en Punta del Este
Robaron y vandalizaron salón sindical del Centro de Salud de la Unión, denunció la FFSP video
Policiales

Robaron y vandalizaron salón sindical del Centro de Salud de la Unión, denunció la FFSP
Herou sobre recolección del 31 y 1º: Trabajamos y mucho, pero además pedimos a la población que se involucre video
DIRECTOR DE AMBIENTE

Herou sobre recolección del 31 y 1º: "Trabajamos y mucho, pero además pedimos a la población que se involucre"

Dejá tu comentario