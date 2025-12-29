Balearon a un hombre para robarle su moto de alta cilindrada en el Prado

El baleado se encuentra fuera de peligro, tras sufrir una rapiña en el Prado.

Sobre las tres de la madrugada de este lunes ingresó en el Hospital del Cerro un hombre de 27 años con un disparo en la pierna derecha y una lesión vascular. Estuvo grave, pero ya se encuentra fuera de peligro.

Todo ocurrió frente al Rosedal del Prado , un lugar que ha estado en la mira de la Policía y los reclamos de los vecinos por las picadas ilegales que ocurren sobre la avenida Delmira Agustini.

El hombre llegó a decirle a los policías de Investigaciones que estaba circulando frente al Rosedal en una moto Kawasaki Ninja negra de alta cilindrada, cuando dos rapiñeros lo abordaron, le pidieron que frene, le dispararon y le robaron la moto y sus documentos.

Según dijo, los dos delincuentes circulaban en una moto Pulsar blanca, también de alta cilindrada.

El hombre fue trasladado al Hospital del Cerro en un patrullero desde Carlos María Ramírez y Conciliación, en La Teja.

En la mañana de este lunes, la Policía Científica relevó la escena de la rapiña, donde encontró dos esquirlas de proyectil y manchas de sangre. El caso está a cargo de investigadores de la Zona Operacional I.