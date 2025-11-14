RECIBÍ EL NEWSLETTER
MARIO SEBASTIÁN PÉREZ CABRERA

Recapturaron a recluso con antecedentes por homicidio; salió al dentista, rompió la tobillera y se dio a la fuga

Mario Sebastián Pérez Cabrera fue detenido en un allanamiento en una vivienda del balneario Buenos Aires; comparecerá en Fiscalía y será enviado a la cárcel de Las Rosas, en Maldonado.

cabrera-maldonado-recluso-las-rosas

Recapturaron en las últimas horas a Mario Sebastián Pérez Cabrera, un peligroso delincuente que tuvo salida transitoria autorizada y no regresó a la cárcel de Las Rosas, en el departamento de Maldonado.

El jefe de Policía, Víctor Trezza, dijo a Subrayado que dieron con él durante la investigación de un hurto ocurrido en un comercio de La Barra. Pérez Cabrera ingresó al local con actitud amenazante hacia la propietaria y se llevó $ 2.000.

El individuo fue detenido cuando intentó huir en un allanamiento realizado en una vivienda del balneario Buenos Aires. Comparecerá en Fiscalía y será enviado a prisión.

Recluso que cumplía pena por homicidio tuvo salida autorizada para ir al médico, rompió su tobillera y se fugó

En 2024, Pérez Cabrera, que era buscado por un homicidio que ocurrió en 2022, fue extraditado desde Brasil. El crimen ocurrió de un hombre de 55 años, tuvo lugar en el barrio La Capuera. En ese hecho también hubo un herido de gravedad.

Pérez Cabrera se encontraba recluido en Maldonado y cuando le autorizaron una salida al dentista aprovechó para fugarse. Contaba con una tobillera electrónica, pero una vez que estuvo afuera la rompió.

La directora del INR, Ana Juanche, indicó a Subrayado que las salidas transitorias de los reclusos son autorizadas a nivel judicial, y que así fue en este caso.

Temas de la nota

