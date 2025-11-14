La Junta Nacional de Drogas remata nueve vehículos de alta gama decomisados a narcos

La exhibición de los vehículos decomisados en operativos contra narcos se realizará el 19 y 20 de noviembre en la calle Uruguay 826.

El remate, a pedido de la Junta Nacional de Drogas , se hará el viernes 21 a las 10 de la mañana.

Son nueve vehículos de alta y muy alta gama, algunos con base y otros sin ella.

Seguí leyendo Subastarán a favor de la Junta de Drogas la mansión de Punta del Este que era del narco González Valencia

Los vehículos son un BMW X5 Drive 30 D, sin base; un Mercedes Benz modelo A5; un Alfa Romeo Giulettta sin base; un Mercedes Benz tipo rural sin base; un Jeep modelo Compass sin base; un BMW XS Drive con base de 15.000 dólares; orto Mercedes Benz GLC; un Audi Coupe sin base; y otro BMW M4 con base de 30.000 dólares.

El Fondo de Bienes Decomisados al narcotráfico comenzó a funcionar en 2010 y hasta la fecha lleva recaudados casi 12 millones de dólares.

Con ese dinero se financian programas de prevención del consumo de drogas, tratamientos y

rehabilitación y el fortalecimiento de las instituciones.