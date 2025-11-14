RECIBÍ EL NEWSLETTER
La Junta Nacional de Drogas remata nueve vehículos de alta gama decomisados a narcos

Son vehículos BMW, Mercedes Benz, Alfa Romeo, Audi y Jeep. Algunos tiene base y otro no. El remate es a pedido de la Junta Nacional de Drogas. Son autos y camionetas decomisadas en operativos contra narcos.

La exhibición de los vehículos decomisados en operativos contra narcos se realizará el 19 y 20 de noviembre en la calle Uruguay 826.

Son nueve vehículos de alta y muy alta gama, algunos con base y otros sin ella.

Subastarán a favor de la Junta de Drogas la mansión de Punta del Este que era del narco González Valencia

Los vehículos son un BMW X5 Drive 30 D, sin base; un Mercedes Benz modelo A5; un Alfa Romeo Giulettta sin base; un Mercedes Benz tipo rural sin base; un Jeep modelo Compass sin base; un BMW XS Drive con base de 15.000 dólares; orto Mercedes Benz GLC; un Audi Coupe sin base; y otro BMW M4 con base de 30.000 dólares.

El Fondo de Bienes Decomisados al narcotráfico comenzó a funcionar en 2010 y hasta la fecha lleva recaudados casi 12 millones de dólares.

Con ese dinero se financian programas de prevención del consumo de drogas, tratamientos y

rehabilitación y el fortalecimiento de las instituciones.

