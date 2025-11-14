RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN ZONA DE POCITOS

Robaron dinero y dispositivos electrónicos en la casa del abogado Óscar López Goldaracena

El robo a la casa del abogado Óscar López Goldaracena fue en la pasada madrugada. Robaron dinero y varios pen drives con archivos de casos judiciales en los que trabajó.

ÓSCAR-LÓPEZ-GOLDARACENA-abogado-y-exsenador-del-fa

El o los delincuentes entraron por una ventana y tras revolver todo robaron dinero (800 dólares) y varios pen drives con archivos de casos judiciales en los que trabajó, dijo el abogado a Subrayado.

Había también otros objetos de valor que no se llevaron, lo que llama la atención de los investigadores de la Policía.

Efectivos de la Policía Científica trabajaron en la casa de la zona de Pocitos durante la madrugada.

López Goldaracena ha trabajado en varios casos públicos como abogado, el último en la denuncia por el desvío de dinero del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción que gestiona el sindicato de la construcción (Sunca).

Por este caso fue imputada y condenada, esta semana, la exfuncionaria del Fondo Stella Rey.

