Imputaron a un hombre de 48 años por su participación material en el atentado a Mónica Ferrero

Un hombre de 48 años, con varios antecedentes penales, fue imputado por su participación material en el atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero , informó este viernes el Ministerio del Interior.

La jueza de Crimen Organizado de 2º turno, Diovanet Olivera, dispuso la imputación por un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración, con un delito de atentado agravado en concurso formal con un delito de estrago. Como medida cautelar se dispuso la prisión preventiva hasta el 13 de mayo de 2026.

En el caso, trabajó personal de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, a través de la Dirección de Dirección General de Información e Inteligencia Policial.

Hasta el momento, son siete las personas formalizadas por el atentado que sufrió Ferrero el 28 de setiembre en su domicilio. La investigación policial continúa.

El sexto imputado fue detenido por la Guardia Republicana en la noche del 30 de octubre en un auto robado. El hombre de 27 años fue imputado por dos delitos de receptación especialmente agravada. Participó en los preparativos y la logística, vinculado a la camioneta y un auto usados el día del ataque.

Anteriormente, el 8 de octubre, fueron imputados un policía retirado de 55 años y su hijo de 28, por tráfico interno de armas y municiones, receptación agravada, asociación para delinquir, atentado agravado y estrago. Ambos, también vinculados con la logística, cumplen prisión preventiva.

El 3 de octubre, fueron imputados otros dos hombres por asociación para delinquir, receptación, incendio, atentado agravado (uno como cómplice y el otro como coautor) y estrago. Cumplen preventiva hasta el 2 de marzo de 2026.

El primer imputado fue detenido el mismo domingo del atentado y formalizada la investigación el 30 de setiembre y enviado a prisión por asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación. Es señalado como cómplice al participar en la logística y armado del ataque. Era el conductor del vehículo en el escaparon los delincuentes.