Condenaron a 8 años de prisión a Loly Suárez, hermana del Betito por delitos de narcotráfico

Sandra Lorena Suárez Correa, alias "Loly", fue condenada como autora de un delito continuado de venta de sustancias estupefacientes prohibidas agravado por haberse utilizado el hogar como lugar de venta en reiteración real con un delito de organización de actividades de narcotráfico.

Sandra Lorena Suárez Correa, alias "Loly", hermana del "Betito" Suárez, fue condenada este viernes por delitos de narcotráfico a ocho años de prisión.

Suárez Correa fue condenada como autora de un delito continuado de venta de sustancias estupefacientes prohibidas agravado por haberse utilizado el hogar como lugar de venta en reiteración real con un delito de organización de actividades de narcotráfico.

El director de Comunicaciones de Fiscalía, Javier Benech, confirmó además que por este caso fueron condenadas otras dos personas.

Una de ellas por negociación de estupefacientes y organización de actividades de narcotráfico, a la pena de 8 años. La segunda fue condenada por delitos vinculados al narcotráfico y por atentado y daño agravado; cumplirá 5 años y 6 meses de prisión.

Loly Suárez

La hermana del Betito estaba señalada como cabecilla de una de las bandas narco del Cerro, fue detenida el 23 de octubre en la zona del Cerro e imputada el 25 de octubre de 2024 por negociación de estupefacientes.

Hubo un cambio en la medida cautelar porque estaba embarazada, pasó de cumplir prisión preventiva a arresto domiciliario total con colocación de tobillera electrónica.

