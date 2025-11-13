Prisión preventiva para el hombre que baleó a su hija adolescente en vivienda de Flor de Maroñas

Imputaron este jueves al padre de la adolescente que fue baleada en el cuello en la tarde de este martes en las calles Alfonso Lamas y Camino Maldonado, en el barrio Flor de Maroñas .

El hombre deberá cumplir prisión preventiva hasta el 11 de marzo del 2026 por un delito de tráfico interno de armas y municiones, un delito de tenencia de armas y municiones no autorizado en reiteración real con un delito de violencia privada y un delito de desacato, ambos en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de homicidio especialmente agravado en grado de tentativa, a título de dolo eventual en calidad de autor.

El hecho ocurrió este miércoles en la vivienda de las calles Alfonso Lamas y Camino Maldonado.

El padre de la menor dijo que una persona intentó ingresar a la vivienda para robar y que el disparo se desvió a su hija. Posteriormente, fue detenido por desacato.

La adolescente fue derivada a un centro de salud en estado grave; permanece internada.