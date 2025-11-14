RECIBÍ EL NEWSLETTER
RAPIÑA EN NUEVO PARÍS

Colega recordó al médico asesinado: "Él transmitía una energía muy particular, porque siempre estaba contento"

"Él amaba ser médico por sobre todas las cosas”, remarcó Natalia Parma, al recordar a Nelson, de 61 años. "Generaba con su presencia ese espíritu de estar unidos", afirmó.

Natalia Parma era amiga y colega de Nelson, el médico y militar retirado que fue asesinado en el marco de una rapiña en Nuevo París. En diálogo con Subrayado, habló sobre él y el sentir de sus colegas.

“Él transmitía una energía muy particular, porque siempre estaba contento”, afirmó Natalia y sostuvo que las guardias con él eran “muy divertidas. Él generaba con su presencia ese espíritu de estar unidos, de cuidarnos, de trabajar juntos”, remarcó la médica.

También lo destacó como profesional y contó que no estaba en su perspectiva retirarse todavía, que tenía una energía incansable.

“Todo el mundo, siempre que te hablaba de él, era sobre sus chistes, sus salidas, su forma de ser, pero excelente profesional, dedicado absolutamente. Él amaba ser médico por sobre todas las cosas”, remarcó.

Nelson tenía 61 años. Fue asesinado el miércoles en Nuevo París. Salió de un almacén caminando y forcejeó con otras personas. En un momento, recibió un disparo de arma de fuego en la ingle, según el relevamiento de las cámaras de seguridad realizado en la zona, dijeron a Subrayado fuentes del caso. El arma utilizada para darle muerte sería propiedad del militar retirado y no fue ubicada en la escena.

video
