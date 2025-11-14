RECIBÍ EL NEWSLETTER
Un hombre de 40 años fue apuñalado tras una discusión en una vivienda del barrio Buceo

El agresor escapó de la escena con un bolso y el arma blanca utilizada. Lo apuñaló en el abdomen y en la cara.

Sobre las cuatro de la mañana los vecinos de la intersección de Pedro Bustamante y Avenida Rivera sintieron gritos y una trifulca que provenía de una vivienda, ubicada en un pasillo.

Dentro de la casa estaban una mujer, su pareja y su excuñado. La mujer y el excuñado tuvieron una discusión y el novio de ella intercedió. El hombre lo apuñaló en el abdomen y en la cara.

Cuando la Policía llegó, encontró al herido, un hombre de 40 años, con abundante sangrado, por lo que lo trasladaron en un patrullero al Hospital de Clínicas, donde permanece internado.

Mientras tanto, se preservó la escena con custodia durante toda la madrugada y esta mañana, cuando llegó Policía Científica al lugar para recabar indicios que permitan esclarecer los hechos.

Luego de apuñalarlo, el novio de la mujer se fue con un bolso y el arma blanca hacia la Avenida Rivera, según se vio en las cámaras de la zona. Ahora el agresor es buscado por investigadores de la zona operacional dos, que esta mañana trabajaron en el lugar.

