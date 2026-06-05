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rapiñas en pocitos

Recapturaron al delincuente que había sido liberado por un error administrativo; lo buscaban por rapiñas en Pocitos

El delincuente roba a mujeres y en uno de los casos dejó a la víctima herida grave. Ahora deberá enfrentarse a la Justicia.

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Un error administrativo derivó en que un delincuente de 39 años, que había sido detenido como sospechoso de dos rapiñas en Pocitos, quedara en libertad. Eso ocurrió a inicios de junio pero ahora el sospechoso fue recapturado.

Este viernes, el hombre fue arrestado nuevamente tras un trabajo de vigilancia y un allanamiento que hizo la Policía. Tiene 39 años y cinco antecedentes penales.

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La primera de las víctimas fue una mujer de 66 años, que tras un forcejeo se golpeó la cabeza en el suelo y terminó en CTI, en coma inducido. La otra mujer, de 54 años, fue sorprendida y tras forcejear, fue arrastrada varios metros por plena calle.

Tras analizar cámaras de vigilancia y rastrear movimientos de tarjetas de crédito de las víctimas que el sospechoso utilizó, los investigadores determinaron que el autor fue el mismo.

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