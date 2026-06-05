Recapturaron al delincuente que había sido liberado por un error administrativo; lo buscaban por rapiñas en Pocitos

Un error administrativo derivó en que un delincuente de 39 años, que había sido detenido como sospechoso de dos rapiñas en Pocitos, quedara en libertad. Eso ocurrió a inicios de junio pero ahora el sospechoso fue recapturado.

Este viernes, el hombre fue arrestado nuevamente tras un trabajo de vigilancia y un allanamiento que hizo la Policía. Tiene 39 años y cinco antecedentes penales.

Según la investigación policial de la zona operacional 2, el hombre fue el autor de rapiñas contra mujeres; una el 6 de mayo en Benito Blanco y Scosería , y otra el 25 de mayo en Marcos Bruto y Julio César .

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La primera de las víctimas fue una mujer de 66 años, que tras un forcejeo se golpeó la cabeza en el suelo y terminó en CTI, en coma inducido. La otra mujer, de 54 años, fue sorprendida y tras forcejear, fue arrastrada varios metros por plena calle.

Tras analizar cámaras de vigilancia y rastrear movimientos de tarjetas de crédito de las víctimas que el sospechoso utilizó, los investigadores determinaron que el autor fue el mismo.