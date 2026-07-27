RECIBÍ EL NEWSLETTER
matilde antía, municipio ch

"La IMM sabe que los jueves hay juntadas en las canteras y no hizo operativo", reclama alcaldesa Antía

Matilde Antía cuestionó la falta de operativos de la Intendencia y de la Policía. Señaló que las picadas se trasladaron a distintas avenidas y a la rambla y pidió reforzar los controles entre semana.

Matilde Antía, alcaldesa Municipio CH.

matilde-antia-not-dj

La alcaldesa del Municipio CH de Montevideo, Matilde Antía, reclamó más controles de la Intendencia de Montevideo y de la Policía para disuadir las carreras clandestinas. Según dijo, las autoridades conocen desde hace tiempo las concentraciones de motos que se realizan los jueves en las canteras del Parque Rodó.

"La Intendencia sabe que los jueves hay juntadas en las canteras del Parque Rodó y no hizo operativo. Yo me pregunto por qué dejamos que sucedan estas cosas; los vecinos se quejan. Y la Policía también sabe porque se ve en las cámaras que aparece esa cantidad de motos", señaló en declaraciones a Arriba gente (Canal 10).

Antía pidió que los vecinos denuncien este tipo de situaciones al 911 o a la Dirección de Tránsito de la Intendencia, a través del teléfono 1950 interno 4000.

Foto: Subrayado. Mario Bergara, intendente de Montevideo.
Seguí leyendo

"El desencadenante de los hechos de anoche no fue la picada, fue un conflicto entre clanes familiares", dice Bergara

Además, cuestionó que los controles sean únicamente los fines de semana. "Faltan operativos nocturnos, se hacen solamente los fines de semana. Entonces entre semana es un siga, siga", reclamó.

La alcaldesa indicó que las carreras clandestias se trasladaron de Kibón a avenidas como Luis Alberto de Herrera, José Batlle y Ordóñez (ex Propios) y la rambla, donde, según dijo, los vecinos reclaman por ruidos y temen por su seguridad.

"Es una falta a la seguridad vial, la gente tiene miedo también. Vimos un video de gente arriba de una vereda andando a más de 80 kilómetros por hora. Es peligroso para todos", expresó.

"La que fiscaliza es la IMM, el que tiene que darnos seguridad es la Policía", agregó Antía.

Temas de la nota

Lo más visto

Tanqueta del Ejército utilizada por la Policía tuvo rotura en la conexión de una balona, fue reparada y está operativa
MONTEVIDEO

Tanqueta del Ejército utilizada por la Policía tuvo "rotura en la conexión de una balona", fue reparada y está operativa
MONTEVIDEO

Investigan el homicidio de una mujer de 81 años encontrada con puñaladas en cuello y tórax
ya fue reparada

Tras fallas mecánicas en primeros patrullajes, Ejército hizo "ajustes técnicos" a la tanqueta presentada el viernes
RUTA PARCIALMENTE OBSTRUIDA

Murió un motociclista tras chocar con un camión que circunvalaba una rotonda en ruta 6
BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL

Amplían hasta el 31 de julio el plazo para presentar certificado de estudio y seguir cobrando asignación familiar

Te puede interesar

El MSP abrió la agenda para que niños y adolescentes de 11 a 15 años reciban gratis la vacuna contra el meningococo. video
EN LA WEB DEL MSP

El MSP abrió la agenda para que niños y adolescentes de 11 a 15 años reciban gratis la vacuna contra el meningococo
Realizan pericias psiquiátricas a la adolescente de 13 años sospechosa de matar a su abuela de varias puñaladas video
EN CASAVALLE

Realizan pericias psiquiátricas a la adolescente de 13 años sospechosa de matar a su abuela de varias puñaladas
Foto: Subrayado.
inumet

Advertencia amarilla por tormentas fuertes y lluvias abundantes

Dejá tu comentario