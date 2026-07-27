"La IMM sabe que los jueves hay juntadas en las canteras y no hizo operativo", reclama alcaldesa Antía

La alcaldesa del Municipio CH de Montevideo, Matilde Antía, reclamó más controles de la Intendencia de Montevideo y de la Policía para disuadir las carreras clandestinas. Según dijo, las autoridades conocen desde hace tiempo las concentraciones de motos que se realizan los jueves en las canteras del Parque Rodó.

"La Intendencia sabe que los jueves hay juntadas en las canteras del Parque Rodó y no hizo operativo. Yo me pregunto por qué dejamos que sucedan estas cosas; los vecinos se quejan. Y la Policía también sabe porque se ve en las cámaras que aparece esa cantidad de motos", señaló en declaraciones a Arriba gente (Canal 10).

Antía pidió que los vecinos denuncien este tipo de situaciones al 911 o a la Dirección de Tránsito de la Intendencia, a través del teléfono 1950 interno 4000.

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Además, cuestionó que los controles sean únicamente los fines de semana. "Faltan operativos nocturnos, se hacen solamente los fines de semana. Entonces entre semana es un siga, siga", reclamó.

La alcaldesa indicó que las carreras clandestias se trasladaron de Kibón a avenidas como Luis Alberto de Herrera, José Batlle y Ordóñez (ex Propios) y la rambla, donde, según dijo, los vecinos reclaman por ruidos y temen por su seguridad.

"Es una falta a la seguridad vial, la gente tiene miedo también. Vimos un video de gente arriba de una vereda andando a más de 80 kilómetros por hora. Es peligroso para todos", expresó.

"La que fiscaliza es la IMM, el que tiene que darnos seguridad es la Policía", agregó Antía.