Pablo Caggiani dijo que la camioneta de Orsi "ya está en poder de ANEP" y que restan "trámites" para empezar a usarla

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, explicó este martes la situación en la que está al día de hoy la camioneta que el presidente Yamandú Orsi donó para el transporte de escolares tras ser cuestionado por comprarla pocos días antes de asumir (febrero de 2025) con un descuento de 25.000 dólares y por utilizar como forma de pago otra camioneta que una automotora le regaló en campaña electoral.

“La camioneta está ya en poder de ANEP, se están haciendo todos los trámites para incorporarla a la flota de vehículos, y cuando esté disponible, que nos falta hacer las chapas oficiales y ponerle el sistema de GPS para cargar combustible, bueno, a partir de eso la empezaremos a utilizar”, respondió Caggiani en el programa Arriba Gente de Canal 10.

Acerca de si la camioneta necesita modificaciones internas para trasladar niños, el presidente de la ANEP dijo que “necesita los sistemas de retención infantil que requiere cualquier vehículo que transporta escolares”.

Finalmente, dijo que los trámites para habilitar el vehículo y comenzar a utilizarlo se atrasado “un poco porque hubo paro de registros la semana pasada”. “Pero lo estamos haciendo lo más rápido posible”, agregó.

El 3 de junio Orsi anunció que había decidido donar la camioneta a la ANEP para el traslado de escolares en el interior del país.

La camioneta tiene espacio para trasladar a seis niños. La oposición cuestionó la donación y dijo que mejor hubiera sido venderla y con el dinero comprar dos camionetas escolares, que pueden transportar más niños.

La camioneta que compró Orsi en febrero de 2024 tenía una valor de mercado de 79.000 dólares, y la pagó a 54.000. En este precio se incluyó como forma de pago la camioneta que una automotora regaló para la campaña electoral del entonces candidato. Esa camioneta se puso como premio de una rifa para recaudar fondos en la campaña, pero el número ganador no se vendió.