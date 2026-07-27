RECIBÍ EL NEWSLETTER
LAVALLEJA

Condenaron al chofer y al guarda de un ómnibus; llevaban contrabando oculto en el motor del vehículo

La Policía incautó 136 botellas de bebidas alcohólicas, café, productos de higiene personal, perfumes, creatinas, barras de chocolate, ticholos y bolsas de tabaco, entre otros artículos por un valor de 621.480 pesos.

omnibus-control-contrabando

El chofer y el guarda de un ómnibus interdepartamental fueron condenados por transportar mercadería de contrabando proveniente del Chuy oculta en el motor del vehículo, por un valor de 621.480 pesos.

Efectivos de la seccional 7 y de la Brigada de Seguridad Rural detuvieron al ómnibus durante un operativo de control. Al inspeccionar el equipaje de los pasajeros, notaron que había bultos y bolsos que no estaban documentados, que contenían bebidas alcohólicas y estaban acondicionados en el habitáculo del motor.

En total, se incautaron 136 botellas de bebidas alcohólicas, café, productos de higiene personal, perfumes, creatinas, barras de chocolate, ticholos y bolsas de tabaco, entre otros artículos. Se logró establecer que el cargamento pertenecía al chofer y al guarda.

policia caminera incauto 4.500 cajillas de cigarrillos de contrabando por casi un millon de pesos
Seguí leyendo

Policía Caminera incautó 4.500 cajillas de cigarrillos de contrabando por casi un millón de pesos

Los hombres de 45 y 28 años fueron condenados por contrabando por un delito de contrabando a ocho meses de libertad a prueba. Deberán fijar domicilio, presentarse una vez por semana en la comisaría y prestar dos horas semanales de servicios comunitarios por el plazo de la condena.

Temas de la nota

Lo más visto

Tanqueta del Ejército utilizada por la Policía tuvo rotura en la conexión de una balona, fue reparada y está operativa
MONTEVIDEO

Tanqueta del Ejército utilizada por la Policía tuvo "rotura en la conexión de una balona", fue reparada y está operativa
RUTA PARCIALMENTE OBSTRUIDA

Murió un motociclista tras chocar con un camión que circunvalaba una rotonda en ruta 6
MONTEVIDEO

Investigan el homicidio de una mujer de 81 años encontrada con puñaladas en cuello y tórax
EN LA WEB DEL MSP

El MSP abrió la agenda para que niños y adolescentes de 11 a 15 años reciban gratis la vacuna contra el meningococo
BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL

Amplían hasta el 31 de julio el plazo para presentar certificado de estudio y seguir cobrando asignación familiar

Te puede interesar

El MSP informa que se completó toda la agenda abierta este lunes para la vacuna gratis del meningococo video
PARA MENORES DE 11 A 15 AÑOS

El MSP informa que se completó toda la agenda abierta este lunes para la vacuna gratis del meningococo
Una mujer de 47 años está grave en CTI tras ser agredida en la calle por un hombre con quien mantenía un vínculo
LA PAZ

Una mujer de 47 años está grave en CTI tras ser agredida en la calle por un hombre con quien mantenía un vínculo
Yamandú Orsi viajó a Perú este lunes, para estar en la asunción de Keiko Fujimori
CON EL CANCILLER LUBETKIN

Yamandú Orsi viajó a Perú este lunes, para estar en la asunción de Keiko Fujimori

Dejá tu comentario