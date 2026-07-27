El chofer y el guarda de un ómnibus interdepartamental fueron condenados por transportar mercadería de contrabando proveniente del Chuy oculta en el motor del vehículo, por un valor de 621.480 pesos.
Condenaron al chofer y al guarda de un ómnibus; llevaban contrabando oculto en el motor del vehículo
La Policía incautó 136 botellas de bebidas alcohólicas, café, productos de higiene personal, perfumes, creatinas, barras de chocolate, ticholos y bolsas de tabaco, entre otros artículos por un valor de 621.480 pesos.
Efectivos de la seccional 7 y de la Brigada de Seguridad Rural detuvieron al ómnibus durante un operativo de control. Al inspeccionar el equipaje de los pasajeros, notaron que había bultos y bolsos que no estaban documentados, que contenían bebidas alcohólicas y estaban acondicionados en el habitáculo del motor.
En total, se incautaron 136 botellas de bebidas alcohólicas, café, productos de higiene personal, perfumes, creatinas, barras de chocolate, ticholos y bolsas de tabaco, entre otros artículos. Se logró establecer que el cargamento pertenecía al chofer y al guarda.
Policía Caminera incautó 4.500 cajillas de cigarrillos de contrabando por casi un millón de pesos
Los hombres de 45 y 28 años fueron condenados por contrabando por un delito de contrabando a ocho meses de libertad a prueba. Deberán fijar domicilio, presentarse una vez por semana en la comisaría y prestar dos horas semanales de servicios comunitarios por el plazo de la condena.
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