Condenaron al chofer y al guarda de un ómnibus; llevaban contrabando oculto en el motor del vehículo

El chofer y el guarda de un ómnibus interdepartamental fueron condenados por transportar mercadería de contrabando proveniente del Chuy oculta en el motor del vehículo, por un valor de 621.480 pesos.

Efectivos de la seccional 7 y de la Brigada de Seguridad Rural detuvieron al ómnibus durante un operativo de control. Al inspeccionar el equipaje de los pasajeros, notaron que había bultos y bolsos que no estaban documentados, que contenían bebidas alcohólicas y estaban acondicionados en el habitáculo del motor.

En total, se incautaron 136 botellas de bebidas alcohólicas, café, productos de higiene personal, perfumes, creatinas, barras de chocolate, ticholos y bolsas de tabaco, entre otros artículos. Se logró establecer que el cargamento pertenecía al chofer y al guarda.

Los hombres de 45 y 28 años fueron condenados por contrabando por un delito de contrabando a ocho meses de libertad a prueba. Deberán fijar domicilio, presentarse una vez por semana en la comisaría y prestar dos horas semanales de servicios comunitarios por el plazo de la condena.

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