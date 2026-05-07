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Tiene 66 años

Una mujer está en coma porque un delincuente la quiso rapiñar y provocó que se golpeara en la cabeza en Pocitos

La víctima de 66 años fue sorprendida por el delincuente en moto que intentó robarle la cartera, ambos forcejearon y ella cayó al suelo.

Video cedido a Subrayado.

Captura de video cedido a Subrayado.

Captura de video cedido a Subrayado.

Esquina donde ocurrió el intento de rapiña.

Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Esquina donde ocurrió el intento de rapiña.

Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Esquina donde ocurrió el intento de rapiña.

Una mujer de 66 años que caminaba por Pocitos en la tarde de este miércoles se encuentra internada en grave estado luego de que un delincuente forcejeó con ella y provocó que se golpeara la cabeza al intentar robarle la cartera.

El intento de rapiña ocurrió en Benito Blanco y Scosería. La víctima fue sorprendida por el agresor que se desplazaba en moto, con casco y con la matrícula tapada, señala la información del caso a la que accedió Subrayado.

Tras el forcejeo, la mujer cayó al piso y se golpeó la cabeza contra la vereda. Fue asistida primero en una ambulancia; los médicos constataron que perdió el conocimiento, tuvo que ser ventilada y trasladada de urgencia a un centro asistencial privado en estado grave, donde permanece internada en un coma inducido.

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Esquina donde ocurrió el intento de rapiña.

En tanto, el delincuente se fue del lugar. En la escena quedó la cartera de la mujer y una mancha de sangre que fueron relevadas por Policía Científica. La Policía trabaja ahora sobre relevamiento testigos y de las cámaras de videovigilancia de la zona para dar con el responsable.

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