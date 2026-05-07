Una mujer de 66 años que caminaba por Pocitos en la tarde de este miércoles se encuentra internada en grave estado luego de que un delincuente forcejeó con ella y provocó que se golpeara la cabeza al intentar robarle la cartera.
Una mujer está en coma porque un delincuente la quiso rapiñar y provocó que se golpeara en la cabeza en Pocitos
La víctima de 66 años fue sorprendida por el delincuente en moto que intentó robarle la cartera, ambos forcejearon y ella cayó al suelo.
El intento de rapiña ocurrió en Benito Blanco y Scosería. La víctima fue sorprendida por el agresor que se desplazaba en moto, con casco y con la matrícula tapada, señala la información del caso a la que accedió Subrayado.
Tras el forcejeo, la mujer cayó al piso y se golpeó la cabeza contra la vereda. Fue asistida primero en una ambulancia; los médicos constataron que perdió el conocimiento, tuvo que ser ventilada y trasladada de urgencia a un centro asistencial privado en estado grave, donde permanece internada en un coma inducido.
Delincuente con una réplica de pistola asaltó local de ropa de avenida Italia y fue detenido en Malvín Norte
En tanto, el delincuente se fue del lugar. En la escena quedó la cartera de la mujer y una mancha de sangre que fueron relevadas por Policía Científica. La Policía trabaja ahora sobre relevamiento testigos y de las cámaras de videovigilancia de la zona para dar con el responsable.
Dejá tu comentario