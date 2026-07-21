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CASINO MUNICIPAL AL ESTADO EN SETIEMBRE

"Por el momento no justifica avanzar hacia el estacionamiento tarifado", dijo Mario Bergara sobre Pocitos, Punta Carretas y Carrasco

El intendente de Montevideo Mario Bergara dijo que los estudios técnicos realizados en Pocitos, Punta Carretas y Carrasco indican que por el momento no es conveniente aplicar allí el estacionamiento tarifado.

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El intendente de Montevideo Mario Bergara descartó por el momento la aplicación de estacionamiento tarifado en zonas específicas de los barrios Pocitos, Punta Carretas y Carrasco.

“Por el momento no justifica avanzar hacia el estacionamiento tarifado en esas zonas”, dijo Bergara este martes en el programa Arriba Gente de Canal 10.

El intendente dijo que los estudios técnicos de movilidad y rotación del estacionamiento, y la afectación que tendría en los alrededores de la eventual zona tarifada, indican que por el momento no es aconsejado el estacionamiento pago en esos barrios.

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La posibilidad fue estudiada en los últimos meses debido a los problemas de estacionamiento que hay en algunos puntos de esos barrios, con mucha concentración de viviendas, comercios y vehículos.

Casino

Por otra parte, el intendente Bergara dijo que el casino municipal pasará a la órbita del Estado en setiembre.

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