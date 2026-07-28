La Policía detuvo a un hombre por el intento de secuestro de un joven en Piedras Blancas

El viernes a las 8:30 tres hombres llegaron en una camioneta blanca a una vivienda en Pasaje C y Calle 5, en Piedras Blancas. Tenían ropas oscuras y, en sus espaldas, el logo de la Policía. Portaban armas y un handy.

Los delincuentes ingresaron a una vivienda y se llevaron a un joven de 26 años con las manos atadas. Lo subieron al vehículo y huyeron.

Una de las hipótesis de la Policía es que la víctima cobró un despido y que, en la zona, empezó a saberse que era por un monto millonario aunque en realidad no era así.

Seguí leyendo Un hombre fue apuñalado cuando se encontraba en una obra en construcción en Colonia; el autor fugó

Cerca de la casa, los investigadores de la zona operacional III vieron a la camioneta donde se llevaban al joven; era robada y tenía una matrícula apócrifa. Los sospechosos fueron perseguidos durante tres kilómetros hasta que fueron perdidos de vista. Luego abandonaron el vehículo y fue hallado por los policías.

Tras la persecución, los delincuentes desistieron de su idea de secuestrar al joven, que llamó a su familia y fue al encuentro de los efectivos.

La investigación de la privación de libertad avanzó: la Policía identificó a los presuntos autores y este lunes hizo seis allanamientos en diferentes puntos de la ciudad.

Como resultado, hay un joven de 22 años que está a disposición de Fiscalía por el intento de secuestro, mientras que otro de 48 fue detenido por la incautación de armas pero quedó en libertad.

Durante los allanamientos, los policías incautaron una pistola, un revólver, una réplica de pistola, una base de carga de handy, un celular, ropa, un auto y USD 100 falsos.

La camioneta Ford blanca que usaron para intentar secuestrar al hombre fue incautada y periciada ese mismo viernes. Ahora la investigación continúa para dar con el resto de los responsables.