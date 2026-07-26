Investigan la muerte de una mujer que fue ingresada al hospital con balazo en el rostro

La Policía de Colonia investiga las circunstancias en las que murió una mujer de 29 años producto de un balazo en la mejilla que recibió sobre las 2:30 de este domingo.

Tras resultar herida, la víctima fue trasladada por particulares al hospital de Cardona, en Soriano, pero llegó sin vida, informaron fuentes de la Policía a Subrayado.

De momento, las autoridades locales aguardan por el resultado de la autopsia y otras pericias para establecer la causa de muerte.

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Las actuaciones están en manos de la Seccional 17ª y de la Jefatura de Policía de Colonia, además de la Fiscalía departamental.

Florencio Sánchez (Colonia) y Cardona (Soriano) son dos ciudades limítrofes que están separadas únicamente por una vía de tren, pero que administrativamente pertenecen a departamentos distintos.