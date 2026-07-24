La Justicia de Rocha dispuso la condena de un hombre de 55 años como autor de reiterados delitos de abuso sexual agravados en reiteración real con reiterados delitos de abuso sin contacto corporal.
Un hombre fue condenado y otro imputado por abuso sexual a una adolescente y una niña en Rocha
Los agresores tienen 55 y 50 años, y las víctimas 13 y 8 años, respectivamente. Uno era conocido de la familia y el otro era un familiar.
Tiempo atrás, una mujer denunció un posible abuso hacia su hija de 13 años por parte de un conocido de su familia y se comprobó luego de las instancias correspondientes por lo que deberá cumplir la pena de cuatro años y nueve meses en prisión.
También en Rocha, un hombre de 50 años fue imputado y deberá cumplir arresto domiciliario por 180 días, mientras continúa la investigación. Todo comenzó tras la denuncia de la madre de una niña de 8 años, quien manifestó que la menor habría sido víctima de abuso por parte de un familiar que residía en otra vivienda.
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