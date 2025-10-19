Realizan ADN a cuerpo encontrado en un incendio y sospechan que es el taxista desaparecido

Realizan ADN a un cuerpo encontrado tras incendio en una vivienda el jueves en el barrio Santa Catalina. Investigadores sospechan que podría ser el taxista desaparecido desde el 10 de octubre.
El cuerpo estaba dentro de una vivienda que se incendió el jueves, debajo de chapas. El taxista lleva desaparecido desde el 9 de octubre.
El incendio ocurrió el jueves, a las 21:50 horas, en una vivienda ubicada en Camino Burdeos esquina Marimoña. Dentro, estaba el cuerpo debajo de chapas.
El taxista desaparecido se trata de un hombre de 39 años, quien no daba señales desde la noche del viernes 10 de octubre y no llegó a su relevo. El taxi en el que trabajaba apareció incendiado el lunes en la calle Chavales y Pasaje de los Pescadores, en Santa Catalina.
