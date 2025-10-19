Un hombre de 43 años y oriundo de Minas murió al chocar contra peaje de Cebollatí

Un hombre de 43 años y oriundo de Minas murió en un siniestro de tránsito en ruta 8. El vehículo que conducía impactó contra la cabina del peaje de Cebollatí y falleció en el lugar.

El hecho ocurrió a las 10:30 de este domingo, a la altura del kilómetro 207.

La víctima conducía de sur a norte y todavía no fueron determinadas las causas del siniestro. Quien murió era el único ocupante del vehículo.

"El tránsito en Peaje de Cebollatí quedará canalizado sobre senda Oeste, mientras se mantengan las tareas de reparación edilicias tras el siniestro del día de hoy", informó la Policía Caminera en la tarde de este domingo. siniestro-fatal-ruta-8-peaje-caminera

