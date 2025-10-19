RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Dispararon desde un auto y mataron a un hombre de 36 años que salía de su casa en Verdisol

En la escena, la Policía encontró unas 15 vainas y analizan cámaras de seguridad de la zona.

Foto: Guillermo Lorenzo

Foto: Guillermo Lorenzo

Mataron a un hombre de 36 años en el barrio Verdisol. Le dispararon desde un auto y se constató su muerte en el lugar.

Sobre las 10:40 de la mañana de este domingo, un equipo policial concurrió al barrio, en la intersección de Mario Arregui y calle 1, luego de una denuncia por una persona en vía pública con lesiones.

De acuerdo a información policial a la que accedió Subrayado, la víctima salía de su casa para ir a un partido de fútbol cuando desde un auto efectuaron disparos y lo hirieron. Una emergencia móvil constató la muerte en el lugar.

Personal de Homicidios trabaja en la escena y encontraron unas 15 vainas. Hay cámaras de seguridad en la zona que serán analizadas.

Luego, la Policía encontró un auto incendiado cerca de la zona del homicidio, en Nuevo París, en calle Oficial 3 esquina camino Macadanizado a La Tablada, y presumen que se trata del vehículo utilizado para el crimen.

