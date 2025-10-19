RECIBÍ EL NEWSLETTER
HOMICIDIO EN MONTEVIDEO

Mataron a un delivery de 56 años para robarle: terminaba de entregar un pedido cuando le dispararon desde una moto

La víctima estaba trabajando como repartidor cuando fue asaltado por dos delincuentes en moto.

homicidio-delivery-rapiña-foto-guille-lorenzo

Un hombre de 56 años que trabajaba como delivery fue asesinado en el marco de una rapiña, en la noche de este sábado en el barrio Villa Española.

Sobre las 21:05, el hombre estaba en Villademoros y Fray Bentos, trabajando como repartidor y llegaba a entregar un pedido de comida y cuando se retiraba, aparecieron dos masculinos en una moto, que lo hirieron con arma de fuego para robarle la moto.

Fue trasladado al Hospital Pasteur y falleció sobre las 21:17.

Foto: Guillermo Lorenzo
