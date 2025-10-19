Mataron a un delivery de 56 años para robarle: terminaba de entregar un pedido cuando le dispararon desde una moto

Un hombre de 56 años que trabajaba como delivery fue asesinado en el marco de una rapiña, en la noche de este sábado en el barrio Villa Española.

Sobre las 21:05, el hombre estaba en Villademoros y Fray Bentos, trabajando como repartidor y llegaba a entregar un pedido de comida y cuando se retiraba, aparecieron dos masculinos en una moto, que lo hirieron con arma de fuego para robarle la moto.

Fue trasladado al Hospital Pasteur y falleció sobre las 21:17.

Investigan el homicidio y relevan cámaras de seguridad de la zona.

Temas de la nota delivery