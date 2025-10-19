RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Joven cayó entre las rocas de la rambla del Parque Rodó y debió ser rescatada por Bomberos

La víctima fue encontrada consciente pero con varias lesiones, una a nivel de la cabeza, informó la Armada Nacional.

Foto cedida a Subrayado.&nbsp;

Foto cedida a Subrayado. 

Una joven cayó en la rambla de Parque Rodó. Bomberos concurrió al lugar para colaborar con Prefectura en el retiro de la joven, que estaba en la parte rocosa, en la tarde de este domingo.

Allí, se constató que estaba con varios politraumatismos, con un corte en la cabeza consciente. Fue trasladada a un centro asistencial, dijo Bomberos.

El hecho ocurrió en rambla Wilson y Julio María Sosa y la caída fue desde seis metros de altura, aproximadamente.

