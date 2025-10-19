Recuperaron la moto del delivery que fue asesinado en una rapiña en Villa Española.
Policía recuperó la moto del delivery que fue asesinado en una rapiña; buscan a los homicidas
Tras allanamientos dieron con las pertenencias de la víctima en el barrio Villa Española. La moto fue periciada.
La Policía realizó allanamientos en el barrio y además de la moto, encontró también otras pertenencias del hombre de 56 años que murió tras recibir un disparo de dos delincuentes que llegaron en moto.
La víctima terminó la entrega de un pedido y cuando pretendía irse del lugar, lo abordaron los homicidas, que se llevaron sus pertenencias.
Realizaron pericias al vehículo y siguen tras las pistas de los asesinos.
