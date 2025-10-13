RECIBÍ EL NEWSLETTER
montevideo

Policía busca a un taxista desaparecido desde el sábado; su vehículo fue encontrado incendiado

El hombre de 39 años está desaparecido desde el sábado y su taxi fue hallado incendiado en el barrio Santa Catalina, en el oeste de Montevideo.

Fotos cedidas a Subrayado. Taxista desaparecido; su vehículo hallado en Santa Catalina.

La Policía concurrió el sábado a la calle Claveles y Pasaje de los Pescadores, en el barrio montevideano Santa Catalina (oeste), porque había un auto incendiado. Al llegar, los efectivos observaron que se trataba de un taxi, que todavía tenía algunas llamas, por lo que Bomberos terminó de extinguir el fuego.

Un taxista llegó luego al lugar y expresó que el chofer de ese vehículo, un hombre de 39 años, no daba señales desde la noche del viernes y que no se presentó al relevo.

Ese testigo había sido enviado al lugar por la empresa, debido a que habían ubicado al taxi por georreferenciación y ante la ausencia del trabajador, fue a verificar la situación.

Cuando el taxista llegó, el vehículo estaba cerrado, abandonado y sin nadie adentro, pero no estaba prendido fuego. El trabajador sintió inseguridad y por eso se retiró del lugar, dijo, pero cuando los policías llegaron el taxi ya estaba quemado.

Los investigadores buscan establecer lo ocurrido, mediante análisis de cámaras y el seguimiento del trayecto al taxista desaparecido desde el sábado. Su familia manifestó que perdió el contacto con él por esas horas, hizo la denuncia y el caso fue derivado a la Fiscalía de Flagrancia de 10° turno.

