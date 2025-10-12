Dos niñas uruguayas murieron en incendio en iglesia de Córdoba: "Trágico suceso que enluta nuestra comunidad"

Dos niñas uruguayas murieron en las últimas horas en un incendio ocurrido en una iglesia de Córdoba , Argentina.

Desde la iglesia "Un nuevo amanecer con Jesús", de Barros Blancos , emitieron un comunicado en el que expresan el dolor por la tragedia. Las menores de 2 y 5 años se encontraban en el templo al momento del siniestro.

"Lamentamos profundamente este trágico suceso que enluta a nuestra comunidad. Desde 'Un nuevo amanecer con Jesús' expresamos nuestro apoyo, acompañamiento y oración a las familias afectadas, pidiendo a Dios que les brinde fortaleza y consuelo".

El comunicado finaliza con un pasaje del Evangelio de Mateo 19:14 que reza: "Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis; porque de tales es el reino de los cielos". Y agrega: "Que la paz del Señor abrace a cada corazón y su luz traiga esperanza en medio del dolor".

Fuentes de Cancillería indicaron a Subrayado que una persona se encuentra internada en el Hospital de Quemados. Al momento se desconoce su gravedad.

El resto de los uruguayos están alojados en dos hostales. El cónsul de Uruguay en Córdoba está acompañando y brindando asistencia para que quienes perdieron sus documentos en el incendio puedan viajar de regreso.

Cancillería realiza coordinaciones con la Dirección General de Asuntos Consulares y Vinculación a través de la Oficina de Asistencia al Compatriota.