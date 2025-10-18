Un cubano se presentó en oficinas de Tránsito de San José a renovar una libreta falsa

La Dirección de Tránsito de San José presentó una denuncia ante la Policía luego de que un ciudadano cubano asistiera a sus oficinas para intentar renovar una libreta de conducir falsa. La titular de esa dirección, Mónica Castro, dijo que suman 15 las denuncias desde inicio de año, por detectar documentos presentados que son apócrifos.

Sin embargo, puntualizó Castro, es la primera vez que ocurre en 2025 que se detecta una libreta de conducir falsa. El cubano acudió a la oficina de Tránsito de Ciudad del Plata el miércoles con intención de renovar, pero el permiso no fue encontrado en el sistema y no tenía los elementos de seguridad que se observan en un cartón oficial.

Las autoridades hicieron la denuncia ante la Policía de San José para que el caso se investigue. El documento falso fue retenido y el hombre quedó en libertad. Ahora pesa sobre su caso una investigación policial.

"Es un hecho aislado. No habían denuncias ni hemos detectado licencias de conducir con estas condiciones", afirmó Castro. Aunque informó que sí han detectado otros documentos falsos, los necesarios para renovar o expedir libretas de tránsito.

En 2024 la Dirección de Tránsito presentó una veintena de denuncias por casos de ese tipo ante la Policía; en 2023, fueron 24; y en 2022, quince.