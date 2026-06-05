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MONTEVIDEO

Rapiñero que había sido liberado por error administrativo fue recapturado

El delincuente roba a mujeres y en uno de los casos dejó a la víctima herida grave. Ahora deberá enfrentarse a la Justicia.

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Recapturaron a un rapiñero que arrastraba mujeres para robarles en Pocitos.

Había sido detenido y quedó libre por un error administrativo de la Fiscalía, pero volvió a ser capturado por la Policía tras trabajo de vigilancia y allanamiento.

El hombre tiene 39 años y cinco antecedentes penales. El 6 de mayo, en Benito Blanco y Scosería fue uno de los casos. El otro, el 25 de mayo en Marco Bruto y Julio César. Una de las víctimas del delincuente resultó herida grave e internada en CTI.

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Una mujer y un hombre están detenidos por el caso del turista apuñalado en el Centro

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