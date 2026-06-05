Rapiñero que había sido liberado por error administrativo fue recapturado

Había sido detenido y quedó libre por un error administrativo de la Fiscalía, pero volvió a ser capturado por la Policía tras trabajo de vigilancia y allanamiento.

El hombre tiene 39 años y cinco antecedentes penales. El 6 de mayo, en Benito Blanco y Scosería fue uno de los casos. El otro, el 25 de mayo en Marco Bruto y Julio César. Una de las víctimas del delincuente resultó herida grave e internada en CTI.