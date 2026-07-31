RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN TODO EL PAÍS

Meteorología emitió alerta naranja por tormentas muy fuertes y severas; rige hasta las 09.00

El fenómeno que afecta a todo el país estará acompañado de precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

TEMPORAL-DE-SANTA-ROSA-NUBEL-AGOSTO

Meteorología emitió alerta naranja por tormentas muy fuertes y severas; comenzó a la hora 19.30 y finaliza a la hora 09.00 de este sábado.

El fenómeno estará acompañado de precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

Las principales localidades afectadas son:

fin de semana con tormentas fuertes y puntualmente severas, informa meteorologia
Seguí leyendo

Fin de semana con tormentas fuertes y puntualmente severas, informa Meteorología

Canelones: Todo el departamento.

Colonia: Todo el departamento.

Durazno: Baygorria, Carlos Reyles, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe y Santa Bernardina.

Flores: Todo el departamento.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal, Casupá, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Goñi, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: Blanes Viale, Estación Solís, Gaetán, La Coronilla, Minas, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo y Villa del Rosario.

Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Edén, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Montevideo: Todo el departamento.

Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Grecco, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.

Salto: Albisu, Campo de Todos, Colonia 18 de Julio, Garibaldi, Salto y Termas del Daymán.

San José: Todo el departamento.

Soriano: Todo el departamento.

Las principales localidades afectadas son:

Artigas: Todo el departamento.

Cerro Largo: Todo el departamento.

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, Carmen, Centenario, La Paloma, Las Palmas, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yí.

Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Colón, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, Villa Serrana y Zapicán.

Maldonado: Aiguá, José Ignacio y Los Talas.

Paysandú: Tambores.

Rivera: Todo el departamento.

Rocha: Todo el departamento.

Salto: Arapey, Belén, Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.

Tacuarembó: Todo el departamento.

Treinta y Tres: Todo el departamento.

Temas de la nota

Lo más visto

video
DEL 16 AL 20 DE SETIEMBRE

Solidaridad: Nahuel y sus border collie necesitan colaboración para viajar al Mundial de Perros de Pastoreo en Escocia
METEOROLOGÍA

Inumet actualizó el aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y puntualmente severas
video: centro de montevideo

Insólito robo con un sobretodo en una cafetería permitió detener a integrantes de banda extranjera dedicada a fraude informático
INUMET

Inumet amplía advertencia amarilla para departamentos del sur por tormentas fuertes
DESDE ESTA NOCHE

"Lo peor está por venir; tormentas y lluvias que van a dar miedo", advirtió Nubel Cisneros

Te puede interesar

Asesinaron a tiros a un adolescente en Malvín Norte; ingresaron a la casa y le dispararon varias veces video
RUFINO DOMÍNGUEZ Y CIUDAD DE AZUL

Asesinaron a tiros a un adolescente en Malvín Norte; ingresaron a la casa y le dispararon varias veces
Lo peor está por venir; tormentas y lluvias que van a dar miedo, advirtió Nubel Cisneros
DESDE ESTA NOCHE

"Lo peor está por venir; tormentas y lluvias que van a dar miedo", advirtió Nubel Cisneros
Meteorología emitió alerta naranja por tormentas muy fuertes y severas; rige hasta las 09.00
EN TODO EL PAÍS

Meteorología emitió alerta naranja por tormentas muy fuertes y severas; rige hasta las 09.00

Dejá tu comentario