Meteorología emitió alerta naranja por tormentas muy fuertes y severas; rige hasta las 09.00

Meteorología emitió alerta naranja por tormentas muy fuertes y severas; comenzó a la hora 19.30 y finaliza a la hora 09.00 de este sábado.

El fenómeno estará acompañado de precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

Las principales localidades afectadas son:

Seguí leyendo Fin de semana con tormentas fuertes y puntualmente severas, informa Meteorología

Canelones: Todo el departamento.

Colonia: Todo el departamento.

Durazno: Baygorria, Carlos Reyles, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe y Santa Bernardina.

Flores: Todo el departamento.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal, Casupá, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Goñi, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: Blanes Viale, Estación Solís, Gaetán, La Coronilla, Minas, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo y Villa del Rosario.

Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Edén, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Montevideo: Todo el departamento.

Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Grecco, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.

Salto: Albisu, Campo de Todos, Colonia 18 de Julio, Garibaldi, Salto y Termas del Daymán.

San José: Todo el departamento.

Soriano: Todo el departamento.

Las principales localidades afectadas son:

Artigas: Todo el departamento.

Cerro Largo: Todo el departamento.

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, Carmen, Centenario, La Paloma, Las Palmas, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yí.

Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Colón, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, Villa Serrana y Zapicán.

Maldonado: Aiguá, José Ignacio y Los Talas.

Paysandú: Tambores.

Rivera: Todo el departamento.

Rocha: Todo el departamento.

Salto: Arapey, Belén, Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.

Tacuarembó: Todo el departamento.

Treinta y Tres: Todo el departamento.