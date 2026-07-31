Insólito robo con un sobretodo en una cafetería permitió detener a integrantes de banda extranjera dedicada a fraude informático

Las cámaras de seguridad de una cafetería del Centro de Montevideo registraron una maniobra que terminó siendo una pieza clave para la investigación de un grupo criminal extranjero dedicado al robo de tarjetas bancarias y al fraude informático.

Las imágenes, a las que accedió Subrayado, muestran cómo un hombre se ubica detrás de una clienta que estaba sentada junto a otras tres mujeres. Mientras conversa con una mujer que lo acompaña, usa un sobretodo para ocultar completamente sus movimientos.

Aprovechando que la cartera de la víctima estaba colgada del respaldo de la silla, la toma sin que ella se dé cuenta y, ocultando sus manos y la cartera con el sobretodo, revisa su interior en busca de tarjetas de crédito y débito.

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Cuando una empleada de la cafetería se acerca a la mesa, el delincuente deja la cartera junto a la silla de la víctima para simular que se había caído. La trabajadora la levanta y se la entrega a la clienta, que en ningún momento parece advertir que había sido víctima de un robo.

El hombre y la mujer ingresaron al local con abrigos y valijas. En un momento, el delincuente incluso se quita los lentes durante unos segundos y queda a cara descubierta.

El robo en esa cafetería del Centro ocurrió el jueves 23 de julio, sobre las 11:20.

Investigación internacional

El caso quedó en manos de la Dirección de Investigaciones de la Policía, cuyos efectivos identificaron a los sospechosos. Según informaron fuentes de esa repartición a Subrayado, el delincuente que se observa en cámaras es un chileno de 35 años, que fue detenido en Tacuarembó cuando viajaba hacia Rivera.

En tanto, la mujer, una ecuatoriana de 47 años, fue arrestada en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

De acuerdo con la investigación, ambos integraban un grupo dedicado al robo de tarjetas de crédito y débito para luego realizar compras y otras operaciones fraudulentas.

Los dos fueron imputados en Uruguay como autores de dos delitos de hurto especialmente agravado y un delito de fraude informático. Además, cuentan con antecedentes penales en sus países por delitos vinculados al fraude informático.

La Justicia uruguaya dispuso la prisión preventiva de ambos hasta el 26 de agosto, mientras la Dirección de Investigaciones de la Policía continúa con las actuaciones.